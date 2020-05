Apertura bar, ristoranti, parrucchieri, palestre in Valle d’Aosta: le date

Quando è prevista l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri e palestre in Valle d’Aosta? Al momento le linee guida sono fornite dall’ultimo Dpcm presentato dal governo il 26 aprile scorso, che prevede due diversi step per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il 18 maggio, infatti, è prevista la riapertura dei negozi al dettaglio, mentre attività quali bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici potranno rialzare le serrande a partire dal 1 giugno. Tuttavia, durante la Conferenza Stato-Regioni che si è tenuta lunedì 11 maggio in videoconferenza, il premier Giuseppe Conte ha dato il via alle Regioni affinché, con le dovute cautele, possano riaprire anche quelle attività che inizialmente dovevano restare chiuse fino al 31 maggio.

Alla luce di questa importante novità, dunque, cosa ha deciso la Valle d’Aosta sull’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre e centri estetici?

Apertura in Valle d’Aosta: le date

Dal 18 maggio, come anticipato, verranno riaperti sicuramente i negozi al dettaglio. La Regione, presieduta da Renzo Testolin, dovrebbe anche autorizzare l’apertura di bar, ristoranti e centri estetici anche se manca ancora una conferma ufficiale in tal senso. Sicuramente, palestre e centri sportivi rimarranno ancora chiusi al momento, mentre verrà concessa la possibilità di praticare sport individuali come il tennis o il tiro con l’arco, senza l’utilizzo degli spogliatoi. Inoltre, dovrebbe riprendere l’attività nei piccoli laboratori artigianali, mentre sarà concesso a professionisti come ad esempio le guide alpine e gli accompagnatori naturalistici di poter riprendere le loro attività.

