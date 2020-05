Apertura bar, ristoranti, parrucchieri, palestre Liguria: le date

Quali sono le date ufficiali per l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, piscine e centri estetici in Liguria? Sebbene l’ultimo Dpcm preveda per queste attività una ripartenza dal 1 giugno, in queste settimane di Fase 2 della lotta al Coronavirus in Italia sono tante le Regioni che stanno prendendo iniziative autonome, allontanandosi più o meno dalle prescrizioni dell’esecutivo. Il contagio, infatti, non è uniforme su tutto il territorio nazionale: ci sono Regioni molto più colpite di altre e questo, secondo molti governatori, giustifica delle riaperture differenziate delle attività sottoposte ancora al lockdown.

Tra queste regioni c’è pure la Liguria, il cui governatore Giovanni Toti ha emesso un’ordinanza valida dall’11 maggio che regola tutto ciò che riguarda la data di apertura per bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici.

Apertura in Liguria: le date

Ad annunciare l’ordinanza regionale è stato lo stesso Toti, che ha voluto sottolineare che il provvedimento è stato preso “d’intesa con altre Regioni” e che soprattutto “non sarà un’ordinanza eversiva nei confronti del Governo. Diremo solo che questa settimana ‘mettiamo a posto le cose’ e dal 18 si riparte perché non possiamo aspettare più neanche un’ora e vogliamo avere tutte le linee guida per farlo. Con un R0 vicino a 0,5 mi sento sufficientemente tranquillo per dire che a partire dal 18 maggio in Liguria si riparte”.

Dal 18 maggio, dunque, secondo l’ordinanza della Regione Liguria possono riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, negozianti, artigiani. “Già dall’11 maggio potranno andare nelle loro attività a preparare la riapertura”, ha aggiunto il presidente della Regione. Via libera anche alle spiagge libere ed attrezzate dove “ci saranno persone che controllano e monitoreranno agli ingressi visto che le persone non potranno stare accavallate” e quindi “che non siano troppo affollate”. Consentito anche lo spostamento, per l’intero nucleo familiare, nelle seconde case, come anche la pesca in barca con tutta la famiglia. Non c’è ancora nulla di ufficiale, invece, sulla data di apertura per piscine e palestre.

A chi gli ha fatto notare che il provvedimento regionale potrebbe essere visto come un balzo in avanti rispetto alle decisioni dell’esecutivo, Toti ha replicato: “Fino al 18 maggio il Governo ha vietato la riapertura. Sia chiaro a tutti, però che dal 18 la Regione Liguria si riprende la sua possibilità di decidere”, visto che “il 17 maggio scade il Dpcm e dal 18, per quanto mi riguarda, si riparte con tutte le attività”.

