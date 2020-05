Apertura bar, ristoranti, parrucchieri, palestre Sicilia: le date

Quali sono le date ufficiali per l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, piscine e centri estetici in Sicilia? Le date non sono ancora state annunciate, ma la regione guidata da Nello Musumeci è tra quelle che hanno sollecitato il governo a riaprire prima di quanto ipotizzato durante la presentazione dell’ultimo Dpcm, e, dopo l’apertura del ministro Boccia, che ieri ha annunciato aperture differenziate già dal 18 maggio, è possibile che le aperture vengano consentite prima della data inizialmente prevista per la ripartenza: quella dell’1 giugno. In queste settimane di Fase 2 della lotta al Coronavirus in Italia sono tante le Regioni che stanno prendendo iniziative autonome. Il contagio, infatti, non è uniforme su tutto il territorio nazionale: ci sono Regioni molto più colpite di altre e questo, secondo molti governatori, giustifica delle riaperture differenziate delle attività sottoposte ancora al lockdown.

Apertura in Sicilia: le date

L’articolo verrà aggiornato non appena ci sarà l’ufficialità sulle date

La Sicilia potrebbe essere tra le regioni che anticiperanno le date ufficiali per l’apertura di bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, piscine e centri estetici, dal momento che conta un numero limitato di casi. Gli ultimi dati della Regione (quelli del 10 maggio) hanno registrato zero decessi nelle ultime 24 ore. In totale in Sicilia sono 2.069 (-11) gli attuali casi positivi; 1.002 guariti (+25) e 256 deceduti.

Qualche certezza sulle riaperture potrebbe arrivare dalla conferenza Stato-Regioni di oggi, lunedì 11 maggio. Allo stato attuale delle cose, il Dpcm del 26 aprile scorso prevede che il 18 maggio riaprano i negozi di abbigliamento e non solo, mentre la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici è prevista per il 1 giugno. Come anticipato da Boccia, però, alcune Regioni potranno decidere di riaprire queste attività già dal 18 maggio.

Nel pomeriggio di oggi si tiene anche un’assemblea straordinaria dei 390 sindaci siciliani dal titolo “No virus! No annunci!”. Un’occasione, dice il presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlalndo, “per ribadire ancora una volta le proposte dei sindaci rivolte al governo nazionale, al governo della Sicilia e alle istituzioni europee”. A fronte del “doveroso rispetto” di divieti e di salute, le autonomie locali regionali chiedono “e a nome dei cittadini pretendono”, “regole certe di sicurezza” settore per settore dalle strutture sanitarie e di volontariato alle fasce più deboli e nuovi poveri, dalle attività produttive ai teatri, dal turismo allo sport, dalle attività artistiche e culturali alle attività commerciali e della ristorazione e chiedono e “pretendono corrispondenti risorse finanziarie per imprese e famiglie”.

