Temptation Island 2020: coppie, tentatori, quante puntate e streaming

Oggi, giovedì 2 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la nuova edizione del reality Temptation Island 2020. Dal 2014, il programma va in onda ogni estate, condotto da Filippo Bisciglia, dopo una prima edizione, nel 2005, condotta da Maria De Filippi. Ma come funziona il programma? Quali sono le coppie in gara? E i tantatori? Di seguito tutte le informazioni con le prime anticipazioni.

Come funziona

Come ogni anno a partire dalla seconda edizione, sei coppie di fidanzati sono ospitate per cinque settimane nel villaggio di Is Morus Relais, in Sardegna. L’elemento che appassiona i numerosi fan del reality è la “tentazione” a cui i ragazzi e le ragazze di ciascuna coppia si espongono per la durata della vacanza. A ciascuna coppia è infatti chiesto di “separarsi”: fidanzate e fidanzati vivono separati, ma in compagnia di 12 ragazzi single (per le 6 ragazze) e 12 ragazze single (per i 6 ragazzi)…

Temptation Island 2020: le sei coppie (concorrenti)

Ma quali sono le sei coppie (concorrenti) di Temptation Island 2020? Mentre gli scorsi 2 anni andavano in onda la versione nip e la versione vip dello show, quest’anno assisteremo a una fusione delle due. Di seguito le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Valeria & Ciavy: i due ricordano Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco della passata edizione;

Annamaria & Antonio: Annamaria, per paura di rimanere sola, ha già perdonato più volte il partner;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

Tentatori e tentatrici

Abbiamo visto le coppie di concorrenti di Temptation Island 2020, ma quali sono i tentatori e tentatrici? In rete si iniziano ad individuare i primi nomi del cast di Temptation Island tra tentatori e tentatrici famosi e giovani concorrenti che hanno passato i casting del format Mediaset. Dalla produzione di Temptation Island ad oggi non sono ancora stati resi noti i nomi dei dodici single uomini e delle dodici single donne che entreranno tra i concorrenti del programma condotto da Filippo Bisciglia, ma qualche nome è spuntato…

Qualche giorno fa Amedeo Venza di Uomini e Donne ha dichiarato che tra i concorrenti di Temptation Island 2020 potrebbe spuntare anche qualche volto noto di Uomini e Donne: “I single della nuova edizione di Temptation Island sono partiti già per Roma, dove resteranno in un albergo per 3 giorni. Successivamente partiranno per la Sardegna, dove a breve inizieranno le riprese della prima puntata. Ritroveremo dei graditissimi volti del programma Uomini e Donne”. Ma quali sarebbero i nomi dei tentatori e tentatrici di Temptation Island 2020? Tra i volti che probabilmente ritroveremo nel cast c’è quello di Alessandro Basciano, ex di Uomini e Donne che corteggiò Giulia Quattrociocche.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Temptation Island 2020? Il numero esatto al momento non è stato ufficializzato. Negli scorsi anni si è sempre oscillato tra le 4 e le 6 puntate, anche con cadenza bisettimanale. Nel 2020 il giorno della puntata – per ora (non si possono escludere a priori cambi di programmazione) – sarà il giovedì: la trasmissione dovrebbe dunque finire a fine luglio o, al massimo, ad inizio agosto.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda oggi – 2 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

