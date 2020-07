Chi è Sofia, la fidanzata di Alessandro a Temptation Island 2020

Chi è Sofia, la fidanzata di Alessandro, in scena a Temptation Island 2020? Si tratta di una ragazza di 30 anni, divorziata, vive a Perugia con i due figli di 9 e 7 anni. La sua relazione con Alessandro, che va avanti da quattro anni, ha vissuto un periodo di crisi quando lei ha tradito lui… Come ha dichiarato lei stessa, l’obiettivo “è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto”, le sue parole.

Chi è Alessandro, il fidanzato di Sofia

Alessandro ha 47 anni e anche lui è separato, con due figli di 20 e 24 anni. Come lavoro, Alessandro è impiegato nella macelleria di famiglia e certo la differenza di età con la sua compagna è grande, ben 17 anni. Eppure questo non ha mai rappresentato un problema per la coppia, che si conosce dal 2016. Per loro due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l’ultima occasione che avrà a disposizione”, ha dichiarato il 47enne.

Temptation Island 2020 in tv e streaming

Dove vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera, in prima serata, su Canale 5. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

