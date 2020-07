Chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso | Coppia Temptation Island 2020

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, sono tra le coppie famose di Temptation Island 2020 alle quali è stato chiesto di mettere alla prova il proprio amore. Da una parte l’ex Miss Italia nel 1999 ed ex moglie di Ciccio Cozza: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Non è una bella cosa, è stata una botta fortissima. Eravamo in fase di separazione, ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui”; dall’altra il nuovo compagno (anche lui ex calciatore) Lorenzo Amoruso che appena arrivato a Temptation Island 2020 si sarebbe completamente calato nel clima goliardico e un po’ malandrino…

Chi è Manila Nazzaro

Ma chi è Manila Nazzaro? Manila Nazzaro (Foggia, 10 ottobre 1977) è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana. È stata eletta Miss Italia 1999. Dopo aver partecipato a diversi spettacoli teatrali, nell’aprile 2009 è su Canale 5 con Bellissima – Cabaret anticrisi, programma del Bagaglino dal Salone Margherita. Nel 2009 conduce insieme a Raffaello Tonon Miss Italia Channel. Nel 2010 è una delle inviate (assieme a Roberta Gangeri e Veronica Maya) della diciannovesima edizione de La partita del cuore, condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Nelle stagioni televisive 2014-2015 e 2015-2016 è una delle inviate del programma Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2. Per lo stesso programma, nella stagione televisiva 2016-2017 viene promossa a presentatrice in studio, al fianco di Massimiliano Ossini. È stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco Pio, nato il 6 luglio 2006 e Nicolas, nato il 12 dicembre 2011. Nel 2014 ha rivelato di essere affetta da morbo di Basedow.

Chi è Lorenzo Amoruso

Ma chi è Lorenzo Amoruso? Lorenzo Pier Paolo Amoruso (Bari, 28 giugno 1971) è ex calciatore italiano. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, ha lavorato come dirigente sportivo alla Fiorentina. Da diversi anni lavora come opinionista sportivo per varie trasmissioni ed emittenti. Nel 2002 ha pubblicato la sua autobiografia, Lorenzo Amoruso – LA Confidential. Nel 2016 conduce, insieme all’ex calciatore Gianluca Vialli, il docu-reality Squadre da incubo, andato in onda su TV8. Nel 2018 prende parte a Celebrity MasterChef Italia, in onda su Sky Uno. Nel 2020, insieme alla propria compagna, Manila Nazzaro, prende parte alle riprese del reality show Temptation Island (2020) su Canale 5.

Temptation Island 2020: le coppie

Abbiamo visto chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, ma quali sono le altre coppie (concorrenti) di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Valeria & Ciavy: i due ricordano Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco della passata edizione;

Annamaria & Antonio: Annamaria, per paura di rimanere sola, ha già perdonato più volte il partner;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

