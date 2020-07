Temptation Island, chi è Pietro Delle Piane: il fidanzato di Antonella Elia

Anche quest’anno torna Temptation Island, il programma più seguito dell’estate di Canale 5 condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. L’edizione 2020 in realtà è un ibrido tra Vip e Nip, poiché sono presenti in gara sei coppie tra celebrità e persone comuni. Una delle sei coppie è composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, sicuramente la coppia più vip di quest’edizione. Ma chi è Pietro delle Piane? Perché è famoso? Vediamolo insieme.

Tutto su Temptation Island: cast, tentatori e tentatrici, puntate e streaming

Pietro Delle Piane, chi è il concorrente di Temptation Island | Fidanzato di Antonella Elia

Pietro Delle Piane è il nome d’arte di Pietro Le Piane. Attore italiano, è nato a Cosenza nel 1974. Crescendo con una passione per il cinema e il teatro, a 15 anni ha frequentato un laboratorio teatrale della città dei bruzi e prende parte ai suoi primi spettacoli. Finiti gli studi e ottenuta la laurea in Giurisprudenza, Pietro si trasferisce a Roma: era il 1999. Frequenta qui la scuola di recitazione e gira per teatri, lavorando con tantissimi attori. Nella sua carriera ha affiancato artisti come Nino Manfredi, Giancarlo Giannini, Gerard Depardieu, Diego Abatantuono, Franco Nero, Valeria Bruni Tedeschi, Ricky Tognazzi, Mimmo Calopresti, Gabriele Salvatores, Claudio Bonivento, Alexis Sweet, Enrico Oldoini, Marco Visalberghi, Alberto Sordi, Stelvio Massi. Al cinema l’abbiamo visto recitare in film come I mostri oggi, Il conte di Melissa, Vacanze sulla Neve e Odi et Amo, film che comunque sono usciti negli anni ’90. In tv invece è comparso in tante fiction come Distretto di Polizia, La Squadra 3, Amiche, Incantesimo 7, RIS 2, Un posto al sole e tante altre.

Pietro Delle Piane, chi è la fidanzata Antonella Elia a Temptation Island 2020

Pietro ha conosciuto la sua Antonella nel 2018, complici alcune amicizie in comune, e da quel momento non si sono più separati. I loro account Instagram pullulano di scatti di coppia. Tra di loro c’è una differenza di età di 11 anni, ma non è mai stato un problema per loro. Nel 2019 è saltata fuori una notizia riguardo una proposta di matrimonio, ma non è mai stata confermata la data. E, dopo la parentesi per Antonella al Grande Fratello Vip, i due sono approdati a Temptation Island 2020.

Pietro in passato ha avuto una storia con Fiore Argento, la sorellastra di Asia, un nome saltato fuori mentre Antonella era nella casa più spiata d’Italia: il giornale Nuovo aveva infatti beccato Pietro in compagnia della ex, ma pare che tra i due non sia mai accaduto nulla. Delle Piane ha persino partecipato a Live Non è la D’Urso sottoponendosi alla macchina della verità per provare len sue parole.

Chi sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la coppia a Temptation Island 2020

Potrebbero interessarti Temptation Island, chi è Ciavy (Andrea Maliokapis): il fidanzato di Valeria Liberati Chi è Benedetta Mottola, la tentatrice di Temptation Island 2020 Chi è Sofia, la fidanzata di Alessandro a Temptation Island 2020