Chi sono Antonella Elia e Pietro delle Piane | Coppia Temptation Island 2020

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, sono tra le coppie famose di Temptation Island 2020 alle quali è stato chiesto di mettere alla prova il proprio amore. Non un compito arduo per la coppia che ha già dato mostra di sé nei mesi del Grande Fratello Vip. Allora, il conduttore Alfonso Signorini ha smascherato l’attore, vagheggiando un tradimento con Fiore Argento, sorella di Asia ed ex fidanzata di delle Piane. Antonella Elia, che reclusa nella Casa è stata spettatrice passiva del teatrino mediatico, si è detta distrutta dalle corna (presunte) del compagno, e un confronto è seguito alle sue dichiarazioni. I due, il cui amore sarebbe sbocciato poco più di un anno fa, hanno chiarito ciascuno la propria posizione. E delle Piane tanto ha professato la propria innocenza da spingere Barbara d’Urso a chiamare in causa la prova delle prove, la macchina della verità.

Chi è Antonella Elia

Ma chi è Antonella Elia? Si tratta di un’attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana classe ’63. È figlia di Enrico Elia, avvocato torinese morto il 17 aprile 1979 – quando lei aveva quindici anni – nell’incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori, nei pressi di Andora, che costò la vita anche all’ex calciatore Paolo Barison. Essendo sua madre già morta qualche anno prima, la Elia viene cresciuta dai nonni. Consegue la maturità classica nella sua città natale, quindi si trasferisce a Roma e, dopo aver frequentato la scuola di Tonino Conte, comincia la sua carriera artistica come attrice in alcuni spettacoli teatrali. Dopo essere stata protagonista negli anni ottanta di molti spot pubblicitari e campagne cartacee, esordisce in televisione nel 1990 come valletta di Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5 La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, che la vedrà confermata anche nelle edizioni del 1991, 1993 e 1994, crescendo artisticamente sempre di più come spalla e showgirl. Poi tante altre esperienze tv e reality show. Ultimo: il Grande Fratello Vip.

Chi è Pietro delle Piane

Ma chi è Pietro delle Piane? Pietro Delle Piane è un attore di cinema e televisione italiano, conosciuto al pubblico anche per essere il compagno della showgirl Antonella Elia, concorrente del Grande Fratello Vip 2020 prima; Temptation Island 2020 poi. Pietro Delle Piane è nato a Cosenza il 21 maggio 1974. Da subito si appassiona alla recitazione e fin da bambino coltiva un sogno: quello di diventare un grande attore. Per questo calca i primi palchi scenici all’età di 13 anni e avvia un percorso formativo cinematografico e teatrale. Si laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, e nel 1999 si trasferisce a Roma per concretizzare la sua passione per la recitazione. Qui diventa allievo della scuola di recitazione di Fioretta Mari.

Temptation Island 2020: le coppie

Abbiamo visto chi sono Antonella Elia e Pietro delle Piane, ma quali sono le altre coppie (concorrenti) di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Valeria & Ciavy: i due ricordano Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco della passata edizione;

Annamaria & Antonio: Annamaria, per paura di rimanere sola, ha già perdonato più volte il partner;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

Potrebbero interessarti La casa stregata: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4 Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della quinta puntata (episodi 9 e 10) Chi sono Sofia e Alessandro | Coppia Temptation Island 2020