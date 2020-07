Temptation Island, chi è Antonella Elia: la fidanzata di Pietro Delle Piane

Anche quest’anno torna Temptation Island, il programma più seguito dell’estate di Canale 5 condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. L’edizione 2020 in realtà è un ibrido tra Vip e Nip, poiché sono presenti in gara sei coppie tra celebrità e persone comuni. Una delle sei coppie è composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, sicuramente la coppia più vip di quest’edizione. Ma chi è Antonella Elia? Perché è famosa? Vediamolo insieme.

Antonella Elia, chi è la concorrente di Temptation Island | Fidanzata di Pietro Delle Piane

Antonella Elia, classe 1963, è conosciuta per essere un’attrice e conduttrice televisiva. Di recente ha fatto parlare di sé perché ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma sono tantissimi i programmi a cui ha preso parte, sia come concorrente che come opinionista: l’abbiamo vista a La corrida, a Bulli e Pupe, Bravo, bravissimo, a Zelig, a L’isola dei famosi prima come concorrente e poi come opinionista e poi di nuovo concorrente (nell’edizione 2012 ha anche vinto), poi a X Factor, a Tale e Quale Show, Pechino Express, Che fuori tempo che fa e CR4 La repubblica delle donne.

Cresciuta con i nonni dopo la morte del padre, Antonella Elia ha studiato al liceo classico di Torino prima di trasferirsi a Roma e cercare la sua strada. Ha iniziato negli anni ’80 con gli spot pubblicitari, poi è arrivato l’esordio televisivo nel 1990 come valletta de La Corrida, ma a regalarle la fama è stato il programma Non è la Rai, il varietà di Bonaccorti nel 1991. Antonella Elia è sicuramente un personaggio televisivo: per i suoi 50 anni ha organizzato una festa a tema particolare: tutti gli invitati infatti erano vestiti di nero e dovevano porgerle le condoglianze anziché gli auguri. Provando la strada della recitazione, da giovane si era trasferita a Los Angeles dove ha conosciuto Leonardo DiCaprio, poiché entrambi sul set di The Aviator: “Ricordo che, dopo ogni ripresa, lui si alzava, correva vicino al regista e imponeva di farla daccapo. Evidentemente non gli piaceva come era venuta e io lo vedevo da lontano, fra le altre quattrocento comparse sveglie dalle 5 della mattina e vestite anni Trenta”, ha dichiarato Antonella.

Antonella Elia, chi è il fidanzato Pietro Delle Piane a Temptation Island 2020

La relazione con Pietro Delle Piane è iniziata nel 2018. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e da allora non si sono più lasciati. Anche quando ha partecipato al Grande Fratello Vip quest’anno, tra di loro è insorta qualche incomprensione, a causa anche del giornale Nuovo che aveva pubblicato le foto del compagno in compagnia della sua ex (Fiore Argento, sorellastra di Asia), insinuando un possibile tradimento, ma mai confermato. I due quindi partecipano insieme a Temptation Island 2020, il programma più trash dell’estate in onda su Canale 5.

Chi sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la coppia a Temptation Island 2020

