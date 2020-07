Temptation Island, chi è Ciavy (Andrea Maliokapis): il fidanzato di Valeria Liberati

Temptation Island è il programma dell’estate di Canale 5: tra le coppie protagoniste di quest edizione troviamo Ciavy, alias Andrea Maliokapis, e la sua fidanzata Valeria Liberati. L’edizione 2020, sempre condotta da Filippo Bisciglia, è un ibrido tra Vip e Nip, poiché sono presenti in gara sei coppie tra celebrità e persone comuni. Ma chi è Ciavy? Qual è la sua biografia, il lavoro, la vita privata? Scopriamolo insieme.

Una delle coppie che maggiormente sta facendo parlare sin dalla prima puntata di Temptation Island 2020 è quella formata da Ciavy e Valeria. Classe 1985, è nato a Roma, e la sua età è di 35 anni. Non conosciamo la sua altezza. Il vero nome di Ciavy è Andrea Maliokapis, il suo soprannome deriva invece da er ciavatta.

Tra le più grandi passioni del concorrente di Temptation Island 2020 c’è sicuramente la boxe, sport che ama praticare. Vive in un paese sul mare vicino a Roma, Ladispoli, e lavora come PR in discoteca. I due sono fidanzati da quattro anni e si conoscono da dieci, ma non vivono ancora insieme. Lei, in particolare, vuole dare una svolta alla loro relazione. Riusciranno a resistere alle tentazioni? “Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!”, ha raccontato Ciavy durante la sua presentazione.

È stata proprio Valeria a chiedere di partecipare a Temptation Island, il fortunato reality di Canale 5. Dopo essere stati amici per molti anni, i due si sono innamorati e hanno deciso di fidanzarsi. “A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”, ha spiegato Valeria, che vorrebbe concretizzare la loro storia, mentre Ciavy ha ammesso di voler capire se Valeria è in grado di sapersi prendere cura di se stessa, anche senza di lui.

Ma chi è Valeria? Si tratta di una ragazza di 27 anni, che vive a Roma con i genitori e ha una figlia di 10 anni. Valeria lavora come onicotecnica (che significa letteralmente tecnico delle unghie) e ha conosciuto il suo attuale compagno dieci anni fa. I due si sono conosciuti circa 10 anni fa, ma solo nel 2016 si sono resi conto di essersi innamorati. Dopo essere stati travolti dalla passione iniziale, però, il loro rapporto è andato via via a complicarsi a causa di vedute diverse. Ciavy infatti vorrebbe continuare a frequentare la sua fidanzata senza troppi impegni e lei, invece, da diverso tempo gli chiede di andare a convivere, considerando il fatto che lei ha già una figlia di 10 anni.

