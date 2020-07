Chi sono Valeria e Ciavy | Coppia Temptation Island 2020

Valeria e Ciavy sono tra le coppie di Temptation Island 2020 alle quali è stato chiesto di mettere alla prova il proprio amore. Lei romana e lui originario di Ladispoli, i due sono fidanzati da quattro anni e si conoscono da dieci, ma non vivono ancora insieme. Lei, in particolare, vuole dare una svolta alla loro relazione. Riusciranno a resistere alle tentazioni?

Chi è Valeria

Ma chi è Valeria? Ha 27 anni, vive a Roma con i genitori e ha la figlia di 10 anni. Valeria lavora come onicotecnica e, nel suo video di presentazione dice che Ciavy per lei “è tutto”, motivo per cui vorrebbe intraprendere con una convivenza. “Ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a vivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”, ha raccontato la giovane romana.

Chi è Ciavy

Ma chi è Ciavy? 35 anni, Ciavy vive a Ladispoli con i suoi genitori e lavora come PR in discoteca. Nutre una forte passione per il pugilato e tiene molto alla sua relazione, anche se i due non sono ancora andati a vivere insieme. “Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!”, ha raccontato durante la sua presentazione.

Temptation Island 2020: le coppie

Abbiamo visto chi sono Valeria e Ciavy, ma quali sono le altre coppie (concorrenti) di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Annamaria & Antonio: Annamaria, per paura di rimanere sola, ha già perdonato più volte il partner;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

