Chi sono Anna e Andrea | Coppia Temptation Island 2020

Anna e Andrea sono una delle sei coppie che predono parte alla nuova edizione di Temptation Island, il reality show condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia che torna su Canale 5 da giovedì 2 luglio 2020. Riparte un nuovo viaggio nei sentimenti, e tra i protagonisti ci saranno senz’altro Anna e Andrea. Ma chi sono? Ricordiamo che la particolarità di questa edizione è che per la prima volta ci saranno sia coppie formate da personaggi famosi che da persone comuni.

Chi è Andrea

Chi è Andrea di Temptation Island 2020? Andrea ha 27 anni, vive a Roma con la mamma e il fratello e lavora nel ristorante di famiglia. Il bel ragazzo è fidanzato con Anna da un anno e mezzo, nonostante tra i due ci siano ben 10 anni di differenza. Anna e Andrea si frequentano in maniera non ufficiale per un anno. Inizialmente è stata lei ad innamorarsi subito del suo compagno, mentre Andrea, anche vista la differenza d’età e quindi i diversi stili di vita e abitudini, ha preferito andare sempre con i piedi di piombo.

La coppia di “non famosi” di Temptation Island 2020 ha deciso quindi di mettersi alla prova. “Io con Anna andrei a vivere subito. Solo che lei vuole di più, vuole il matrimonio e i figli: tutto questo è troppo per i miei progetti di vita, almeno in questo momento. Temptation Island per me è un’occasione per farle capire che la amo, ma deve darmi tempo, perché nella vita non esiste solo la coppia”, ha detto Andrea.

Insomma, i dubbi non mancano, visto che i rispettivi progetti di vita sembrano non combaciare. Vista l’iniziale freddezza del suo fidanzato, Anna dopo un anno di frequentazione aveva deciso di interrompere la conoscenza. Solo a quel punto Andrea si è fatto avanti deciso a dimostrare i suoi sentimenti e rendendo ufficiale la loro storia.

Chi è Anna

Chi è Anna? Anna ha 37 anni vive a Roma con le figlie di 11 e 9 anni e lavora come parrucchiera con la sorella. Vista anche l’età, la concorrente di Temptation Island 2020 vuole sfruttare quest’occasione per capire se Andrea, 10 anni meno di lei, può essere quello giusto. Al momento le differenze sembrano notevoli. Anna infatti sogna il matrimonio ed un altro figlio, mentre lui vorrebbe concentrarsi prima sui suoi obiettivi lavorativi e soltanto in un secondo momento mettere su famiglia.

Da ricordare come la donna abbia già due figli frutto di una precedente relazione. Andrea predica calma e ha ricordato come nella vita non ci sia spazio solo per la coppia. Un’affermazione alla quale Anna ha risposto piccata: “Se Andrea pensa questo dovrebbe prendere una donna più grande. E a me questa cosa spaventa e frena, perché mi fa temere che sto perdendo tempo”.

Andrea e Anna a Temptation Island riusciranno a superare le loro divergenze isolati nel villaggio dei fidanzati? Già dalle prime anticipazioni che circolano sul web per la coppia le cose non sembrano andare bene. Andrea di Temptation Island 2020 dopo aver visto un video della sua fidanzata, infatti, ha lanciato una sedia in giardino perdendo letteralmente la calma.

Temptation Island 2020: le coppie

Abbiamo visto chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, ma quali sono le altre coppie (concorrenti) di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Valeria & Ciavy: i due ricordano Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco della passata edizione;

Annamaria & Antonio: Annamaria, per paura di rimanere sola, ha già perdonato più volte il partner;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

Potrebbero interessarti La casa stregata: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4 Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della quinta puntata (episodi 9 e 10) Chi sono Sofia e Alessandro | Coppia Temptation Island 2020