Temptation Island, chi è Anna Boschetti: la fidanzata di Andrea Battistelli

Anna Boschetti è una delle concorrenti di Temptation Island 2020, il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, al quale partecipa in coppia insieme al suo fidanzato Andrea Battistelli. I due stanno insieme da due anni, tra alti e bassi, ma sembrano avere idee diverse sul futuro, complici anche i dieci anni di differenza. Ma chi è Anna Boschetti, la fidanzata di Andrea Battistelli? Scopriamolo insieme.

Classe 1983, Anna Boschetti ha dunque un’età di 37 anni ed è nata a Roma. Da due anni è fidanzata con Andrea Battistelli, di 10 anni più giovane: il ragazzo ha infatti 27 anni. La differenza d’età tra i due spesso ha rappresentato un problema, perché lui vorrebbe ancora godersi la gioventù e pensare al lavoro, mentre lei vuole una storia seria con tanto di matrimonio e figli.

Anna inoltre, prima di Andrea, ha avuto un’altra relazione molto importante, dalla quale sono nate due bambine, le sue figlie di 11 e 9 anni. Di Anna Boschetti sappiamo inoltre che lavora come parrucchiera con la sorella. Partecipando a Temptation Island vuole capire se Andrea può essere quello giusto per lui o se cercano cose diverse. Lei al momento sembra avere molte perplessità: “Se pensi questo allora non ti dovresti prendere una donna più grande, e a me questa cosa mi spaventa e mi frena a fare un passo indietro, sai che c’è? ma io sto solo perdendo tempo”.

Per Andrea invece quest’esperienza nel reality di Canale 5 è soprattutto un’opportunità: “Per me Temptation Island è l’occasione per farle capire che la amo, ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia”. Queste differenze tra i due fidanzati saranno appianabili o sono insormontabili?

Andrea Battistelli ha 27 anni, dieci in meno rispetto ad Anna, vive a Roma e lavora nel ristorante di famiglia. Ha anche una sorella di nome Serena. “Io con Anna andrei a vivere subito, solo che lei vuole di più. Vuole un matrimonio, dei figli. In questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita”, ha dichiarato Andrea Battistelli.

Andrea è un ragazzo che punta a diventare uno chef importante, ad affermarsi e costruirsi nella sua carriera, dal momento che proprio la sua famiglia possiede un ristorante a Roma, dove il ragazzo lavora con tanta dedizione e passione, cercando di apportare miglioramenti alla sua attività in costante crescita. Questo è uno dei motivi che lo spingono a rallentare nel rapporto con Anna Boschetti, che di lavoro fa la parrucchiera.

