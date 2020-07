Chi è Antonio, il fidanzato di Annamaria a Temptation Island 2020

Chi è Antonio, il fidanzato di Annamaria a Temptation Island 2020? L’uomo, 33 anni, vive a Napoli con Annamaria e nella vita è un rider per una compagnia di food delivery. Ha avuto una figlia da una relazione precedente, una bambina di tre anni che Annamaria ama molto. Nonostante l’affetto provato però per lui e per la bambina, Annamaria continua a temere quelle scappatelle passate anche nel presente e soprattutto nel futuro. Per loro, l’esperienza a Temptation Island 2020 è la prova per scoprire se vale davvero la pena investire il proprio tempo e donare il proprio amore ad un uomo più giovane e di cui non si fida appieno. Antonio invece ha dichiarato di non avere alcuni dubbi in merito: “Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole”.

Chi è Annamaria, la fidanzata di Antonio

Annamaria è la fidanzata di Antonio a Temptation Island 2020. Vive a Napoli con il suo fidanzato, ma è stata lei a voler partecipare al reality show di Canale 5, per via delle continue scappatelle del partner. Annamaria è indecisa sul futuro e non sa se può fidarsi ancora di lui, per questo ha deciso di partecipare al programma del peccato, giunto alla settima edizione. Annamaria ha 43 anni e ha un matrimonio alle spalle. Attualmente, lavora come segretaria in un’azienda.

Tutto su Temptation Island: cast, tentatori e tentatrici, puntate e streaming

Potrebbero interessarti Temptation Island, chi è Ciavy (Andrea Maliokapis): il fidanzato di Valeria Liberati Chi è Benedetta Mottola, la tentatrice di Temptation Island 2020 Chi è Sofia, la fidanzata di Alessandro a Temptation Island 2020