Temptation Island 2020, chi è Andrea Battistelli: il fidanzato di Anna Boschetti

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island c’è sicuramente quella formata da Andrea Battistelli e Anna Boschetti. Un’edizione che mette insieme concorrenti vip e altri non famosi, come appunto Anna e Andrea. Per loro partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia è un’occasione per capire se realmente la loro storia è solida o meno. Ma chi è Andrea Battistelli, fidanzato di Anna Boschetti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Andrea Battistelli, chi è il concorrente di Temptation Island | Fidanzato di Anna Boschetti

Classe 1993, la sua età è dunque di 27 anni. Su di lui ci sono poche informazioni: ad esempio non conosciamo l’altezza o chi sono i genitori, né tanto meno gli studi che ha fatto. Sappiamo soltanto che vive a Roma insieme a sua mamma e a suo fratello Pierluigi e che lavora nel ristorante di famiglia. Ha anche una sorella di nome Serena. Sappiamo invece molte cose in più sulla sua storia con Anna, la sua fidanzata, che ha 10 anni in più di lui.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli stanno insieme da due anni, anche se in questo percorso non sono mancati gli alti e bassi. Lei ha 37 anni e lui, come già detto in precedenza, 27. Una differenza d’età che ha come conseguenza visioni diverse del mondo e della vita. “Io con Anna andrei a vivere subito, solo che lei vuole di più. Vuole un matrimonio, dei figli. In questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita”, ha dichiarato Andrea Battistelli.

Lui infatti, pur essendo innamorato, vole godersi maggiormente i suoi 27 anni e concentrarsi sul lavoro. Lei invece vuole una storia seria e poter mettere su famiglia. Inoltre Anna ha già due figlie di 11 e 9 anni. I due ragazzi di Temptation Island 2020, il reality dell’estate di Canale 5, dopo essersi conosciuti, si frequentano in maniera non ufficiale per un anno. Inizialmente è stata lei ad innamorarsi subito del suo compagno, mentre Andrea Battistelli, anche vista la differenza d’età e quindi i diversi stili di vita e abitudini, ha preferito andare sempre con i piedi di piombo.

Anna Boschetti dopo un anno di frequentazione aveva deciso di interrompere la conoscenza. Solo a quel punto Andrea si è fatto avanti deciso a dimostrare i suoi sentimenti e rendendo ufficiale la loro storia. L’esperienza di Temptation Island gli servirà per capire se vogliono davvero proseguire questo cammino insieme o se è meglio uscire dal gioco separatamente.

Andrea Battistelli, chi è la fidanzata Anna Boschetti a Temptation Island 2020

Chi è Anna? Anna Boschetti ha 37 anni vive a Roma con le figlie di 11 e 9 anni e lavora come parrucchiera con la sorella. Vista anche l’età, la concorrente di Temptation Island 2020 vuole sfruttare quest’occasione per capire se Andrea, 10 anni meno di lei, può essere quello giusto. Al momento le differenze sembrano notevoli. Anna infatti sogna il matrimonio ed un altro figlio, mentre lui vorrebbe concentrarsi prima sui suoi obiettivi lavorativi e soltanto in un secondo momento mettere su famiglia.

Da ricordare come la donna abbia già due figli frutto di una precedente relazione. Andrea predica calma e ha ricordato come nella vita non ci sia spazio solo per la coppia. Un’affermazione alla quale Anna ha risposto piccata: “Se Andrea pensa questo dovrebbe prendere una donna più grande. E a me questa cosa spaventa e frena, perché mi fa temere che sto perdendo tempo”.

Chi sono Andrea e Anna, la coppia a Temptation Island 2020

