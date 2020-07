Temptation Island, chi è Valeria Liberati : la fidanzata di Ciavy (Andrea Maliokapis)

Anche quest’anno torna Temptation Island, il programma più seguito dell’estate di Canale 5 condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. L’edizione 2020 in realtà è un ibrido tra Vip e Nip, poiché sono presenti in gara sei coppie tra celebrità e persone comuni. Una delle sei coppie è composta da Valeria e Ciavy, sicuramente la coppia più discussa di quest’edizione. Ma chi è Valeria Liberati? Vediamolo insieme.

In questa edizione di Temptation Island vediamo sia Vip che Nip e una delle coppie che ha già fatto parlare tanto di sé, anche se non famosa, è quella formata da Valeria e Ciavy. Chi è Valeria? Una ragazza di 27 anni, che vive a Roma con i genitori e ha una figlia di 10 anni. Valeria lavora come onicotecnica (che significa letteralmente tecnicon delle unghie) e ha conosciuto il suo attuale compagno dieci anni fa.

Del resto, è stata proprio Valeria a chiedere di partecipare a Temptation Island. Dieci anni erano soltanto amici, poi la loro relazione è passata al livello successivo e hanno deciso di fidanzarsi. “A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”, ha spiegato Valeria, che vorrebbe concretizzare la loro storia, mentre Ciavy ha ammesso di voler capire se Valeria è in grado di sapersi prendere cura di se stessa, anche senza di lui. Ciavy è il nome d’arte di Andrea Maliokapis, ha 35 anni e fa il PR in discoteca. Vive con i genitori a Ladispoli, in provincia di Roma, ed è appassionato di pugilato. Nessuno dei due ha un account Instagram ufficiale.

