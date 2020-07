Chi sono Annamaria e Antonio | Coppia Temptation Island 2020

Anche quest’estate torna l’appuntamento con Temptation Island. L’edizione 2020 sarà un incrocio tra Vip e Nip, quindi avremo a che fare sia con celebrità che con persone comune: unico filo conduttore un amore traballante, che tutti vogliono mettere alla prova partecipando al programma più caliente dell’estate in casa Mediaset. A prendere parte al cast quest’anno vediamo la coppia formata da Annamaria e Antonio: a voler partecipare è stata soprattutto Annamaria, perché vuole capire che futuro potrà avere con Antonio, soprattutto dopo alcune marachelle passate.

Chi è Annamaria

Chi è Annamaria che partecipa al programma con il compagno Antonio? Annamaria vive a Napoli con il suo fidanzato, ma è stata lei a voler partecipare a Temptation Island, per via delle continue scappatelle del partner. Annamaria è indecisa sul futuro e non sa se può fidarsi ancora di lui, per questo ha deciso di partecipare al programma del peccato di Canale 5, giunto alla settima edizione. Annamaria ha 43 anni e ha un matrimonio alle spalle. Attualmente, lavora come segretaria in un’azienda.

Chi è Antonio

Antonio, 33 anni, vive a Napoli con Annamaria e nella vita è un rider per una compagnia di food delivery. Ha avuto una figlia da una relazione precedente, una bambina di tre anni che Annamaria ama molto. Nonostante l’affetto provato però per lui e per la bambina, Annamaria continua a temere quelle scappatelle passate anche nel presente e soprattutto nel futuro. Per loro, l’esperienza a Temptation Island è la prova per scoprire se vale davvero la pena investire il proprio tempo e donare il proprio amore ad un uomo più giovane e di cui non si fida appieno. Antonio invece ha dichiarato di non avere alcuni dubbi in merito: “Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole”. Ma sarà così? Staremo a vedere.

Temptation Island 2020: le coppie

Abbiamo visto chi sono Annamaria e Antonio, ma quali sono le altre coppie (concorrenti) di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Valeria & Ciavy: i due ricordano Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco della passata edizione;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

