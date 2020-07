Chi sono Sofia e Alessandro | Coppia Temptation Island 2020

Sofia e Alessandro sono tra le coppie di Temptation Island 2020 alle quali è stato chiesto di mettere alla prova il proprio amore. La coppia sta insieme da quattro anni e mezzo, ma non convive: nonostante siano entrambi a Perugia, ancora non hanno fatto questo passo importante per la loro relazione. Sofia, che crede di essere cambiata, ha voluto partecipare al reality di Canale 5.

Chi è Sofia

Ma chi è Sofia? 30 anni, divorziata, vive con i due figli di 9 e 7 anni. La sua relazione con Alessandro, che va avanti da quattro anni, ha vissuto un periodo di crisi quando lei ha tradito lui. Come ha dichiarato lei stessa, l’obiettivo “è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto”.

Chi è Alessandro

Ma chi è Alessandro? Ha 47 anni e anche lui è separato, con due figli di 20 e 24 anni. Come lavoro, Alessandro è impiegato nella macelleria di famiglia e certo la differenza di età con la sua compagna è grande, ben 17 anni. Eppure questo non ha mai rappresentato un problema per la coppia, che si conosce dal 2016. Per loro due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I problemi, però, si sono presentati dopo che Sofia ha tradito Alessandro: “Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l’ultima occasione che avrà a disposizione”, ha dichiarato il 47enne durante la presentazione.

Temptation Island 2020: le coppie

Abbiamo visto chi sono Sofia e Alessandro, ma quali sono le altre coppie (concorrenti) di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Annamaria & Antonio: Annamaria, per paura di rimanere sola, ha già perdonato più volte il partner;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Valeria & Ciavy: Valeria vuole andare a convivere e fare sul serio, lui vuole mettersi alla prova e capire se fare il grande passo;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

