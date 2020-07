Chi è Annamaria, la fidanzata di Antonio a Temptation Island 2020

Chi è Annamaria, la fidanzata di Antonio a Temptation Island 2020? Annamaria vive a Napoli con il suo fidanzato, ma è stata lei a voler partecipare al reality show di Canale 5, per via delle continue scappatelle del partner. Annamaria è indecisa sul futuro e non sa se può fidarsi ancora di lui, per questo ha deciso di partecipare al programma del peccato, giunto alla settima edizione. Annamaria ha 43 anni e ha un matrimonio alle spalle. Attualmente, lavora come segretaria in un’azienda. Nella seconda puntata in onda il 9 luglio 2020 nel villaggio delle fidanzate, Annamaria disperata e, in lacrime, prepara la valigia…

Chi è Antonio, il fidanzato di Annamaria

Antonio è nato il 14 agosto del 1986, ha 33 anni, è napoletano e lavora come rider per una piattaforma di food delivery. È padre di una bambina nata da una precedente relazione.

La storia d’amore tra Antonio e Annamaria

La storia d’amore tra Antonio e Annamaria (la coppia di Temptation Island 2020), come detto, ha attraversato alcuni momenti di difficoltà, ma il loro legame non è arrivato ancora ad un un punto di non ritorno. Tra loro ci sono ben dieci anni di differenza, nel video di presentazione diffuso dalla redazione del reality, è proprio la donna la prima a parlare: “Sono Annamaria e ho 43 anni”. Il suo compagno fa altrettanto, pur ammettendo le sue debolezze come in un biglietto di presentazione: “Sono Antonio, ho 33 anni e sono di Napoli. Di due cose sono sicuro nella vita: una è che sono napoletano, l’altra è che mi piacciono le donne. Il problema sono io perché mi è capitato di fare dei piccoli errori”. La pazienza di Annamaria è stata messa a dura prova negli anni in cui i due sono stati insieme: “Lo perdono sempre perché ho paura di restare da sola”. Cosa accadrà a Temptation Island 2020?

