Temptation Island, chi è Lorenzo Amoruso: il fidanzato di Manila Nazzaro

Anche quest’anno torna Temptation Island, il programma più seguito dell’estate di Canale 5 condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. L’edizione 2020 in realtà è un ibrido tra Vip e Nip, poiché sono presenti in gara sei coppie tra celebrità e persone comuni. Una delle sei coppie è composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, sicuramente la coppia più vip di quest’edizione. Ma chi è Lorenzo Amoruso? Perché è famoso? Vediamolo insieme.

Lorenzo Amoruso, chi è il concorrente di Temptation Island | Fidanzato di Manila Nazzaro

Lorenzo è di origini pugliesi, ed è nato a Bari il 28 giugno del 1971. Come ex calciatore, ha mosso i primi passi nel Palese per poi arrivare nel settore giovanile del Bari. Il successo per lui è arrivato con il passaggio in Serie A alla Fiorentina. In seguito Amoruso ha proseguito la sua carriera nel calcio diventando un dirigente sportivo.Tra le sue esperienze, anche una all’estero con i Rangers, nota squadra scozzese di Glasgow.

Lorenzo per diversi anni ha avuto una relazione con Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne e showgirl. Dal 2017, invece, l’ex calciatore fa coppia fissa con Manila Nazzaro, ex Miss Italia. I due hanno deciso di partecipare al reality di Canale 5 per mettere alla prova la loro relazione.

Lorenzo Amoruso, chi è la fidanzata Manila Nazzaro a Temptation Island 2020

Malina Nazzaro è una conduttrice televisiva e radiofonica nonché ex modella. Nel 1999 il suo cammino inizia infatti come Miss Italia: aveva già partecipato al concorso di bellezza nel 1996, ma ha vinto la corona soltanto tre anni dopo. Dopo essere diventata testimonial di diverse campagne pubblicitarie, Manila ha studiato anche recitazione e ha partecipato a diversi spettacoli teatrali, così come in alcuni film. Int v l’abbiamo vista partecipare a Quelli che il calcio, Bellissima – Cabaret anticrisi, L’anno che verrà, La partita del cuore, Live Non è la D’Urso, Miss Italia come giurata anche nel 2019 e infine a Temptation Island con il compagno Lorenzo. Manila ha lavorato anche in radio. Il suo primo amore è stato Francesco Cozza, il calciatore che ha conosciuto nel 2001 e che ha poi sposato. Il divorzio è arrivato dodici anni dopo, ma i due sono diventati genitori di Francesco Pio e Nicolas. Soltanto nel 2020 ha raccontato che l’ex marito aveva un’altra famiglia.

