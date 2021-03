Isola dei Famosi 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi

ISOLA DEI FAMOSI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi – giovedì 18 marzo 2021 – al termine della puntata dell’Isola dei Famosi 2021? In nomination c’erano Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti. A dover “lasciare” il reality è stato Ferdinando Guglielmotti. “Bisogna saper perdere. Io sono venuto qua a fare questa isola con buonissime intenzioni, mi sono preparato fisicamente e mentalmente – ha detto il Visconte -. Volevo fare una grande isola e starci parecchio tempo. Sono stato nominato al primo turno, eliminato al primo turno dal pubblico. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico, ma il messaggio che posso lasciare è quello che con grande dignità ed onore esco da questa isola perché probabilmente non è stato capito il mio modo di essere”. Alla fine il Visconte ha deciso di restare a Paradise Island lasciando così Marco Maddaloni libero di poter tornare a casa.

Concorrenti

I concorrenti (naufraghi) dell’Isola dei Famosi 2021:

Come si vota

Abbiamo visto i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 eliminati oggi – giovedì 18 marzo -, ma come si vota (televoto) per i naufraghi? Si può votare in 4 modi differenti:

APP MEDIASET PLAY : Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB : Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS: Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione. I telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.3. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

