AmaSanremo: i 4 cantanti che si esibiscono stasera, 19 novembre

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, alle ore 22,45 – dopo l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani – su Rai 1 va in onda AmaSanremo, programma condotto da Amadeus che “prende il posto” di Sanremo Giovani da cui usciranno 6 artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte. Ma quali cantanti si esibiranno oggi, giovedì 19 novembre 2020, nella seconda puntata di AmaSanremo? Oggi ascolteremo:

Avincola con “Goal!”

Chico con “Figli di Milano”

Hu con “Occhi Niagara”

Nova con “Giovani noi”

Abbiamo visto i quattro cantanti di AmaSanremo che si esibiranno stasera – 19 novembre -, ma quali sono gli altri 16? Di seguito l’elenco completo di tutti gli artisti in gara con le rispettive canzoni:

Giuria

In AmaSanremo, insieme ad Amadeus, c’è anche una giuria televisiva composta da “addetti ai lavori” della musica, dalla diversa personalità ed esperienza, che ha il compito di votare le esibizioni. È il loro giudizio sommato al Televoto e al voto della Commissione Musicale, a decretare l’esito delle serate. Ma quali sono i giudici di AmaSanremo? Eccoli: Morgan, Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi.

Streaming e tv

Abbiamo visto i cantanti di AmaSanremo di oggi – 19 novembre 2020 -, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

