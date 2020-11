Chi è Gaudiano, il cantante in gara ad AmaSanremo

Stasera, 12 novembre 2020, ad AmaSanremo conosceremo Gaudiano, uno dei cantanti in gara nel programma che ha preso il posto di Sanremo Giovani. Ma chi è Luca Gaudiano? Il ragazzo, classe 1991, è nato a Foggia il 3 dicembre. Figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere, viene iniziato alla musica dal padre che gli regala una chitarra per il suo quindicesimo compleanno. Dopo il diploma, il giovane decide di trasferirsi a Roma per proseguire i suoi studi musicali. Dopo alcune importanti esperienze in ambito teatrale, decide di concentrarsi sulla sua carriera di cantautore. Dopo aver perso il padre (morto di tumore al cervello), si trasferisce a Milano e qui trova ispirazione per nuovi brani, registrati insieme al producer Francesco Cataldo. Il 25 settembre debutta con un singolo contenente Le cose inutili e il lato B Acqua per occhi rossi. Quindi, ha iniziato la sua avventura a Sanremo Giovani con il brano Polvere da sparo, ispirato proprio alla perdita del padre (“Parla del mio papà e di come io faccia fatica ad accettare il fatto che non sia più qui con me. Forse questa canzone è il mio modo per sentirlo vicino sempre“). Il brano è stato scelto tra i 20 semifinalisti tra gli oltre 60 in lizza per poter raggiungere questo traguardo, insieme a Davide Shorty e altri ragazzi di talento. Su Instagram Gaudiano ha un account seguito da migliaia di persone.

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

