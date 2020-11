Acqua minerale, il testo della canzone di Thomas Cheval ad AmaSanremo

Thomas Cheval, con “Acqua minerale”, è uno dei 20 cantanti di AmaSanremo, in onda stasera, 5 novembre 2020, su Rai 1 con la seconda puntata. Un nuovo format che sostituisce Sanremo Giovani. Ma qual è il testo di “Acqua minerale”? Di seguito le parole:

Non guardare in tasca

cosa resta se son spicci

o sogni in testa

cosa resta fra i miei denti

dopo tutta questa merda

però che non fa male

è acqua minerale

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

Senti come brucia nella gola

quando non senti ad urlare

troppo amaro, dei vent’anni

è una notte senza tregua,

no che non fa male,

se non ti vuoi svegliare

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

C’è una sirena che arriva a casa

ma non sa che non son felice

non sono mai stato forte no

saranno i vent’anni che fregano sempre

saranno queste persone più sole

e se vomito, non mi dire che è finita

e se vomito, non vuol dire che ho finito

quindi, non guardare in tasca, cosa resta

se son spicci o sogni in testa

cosa resta, tra i miei denti

dopo tutta questa merda

però che non fa male

è acqua minerale

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

Senti come brucia nella gola

quando non senti ad urlare

troppo amaro, dei vent’anni

è una notte senza tregua,

no che non fa male,

se non ti vuoi svegliare

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

C’è una sirena che arriva a casa

ma non sa che non vengo a cena

anche se ho sempre avuto fame

saranno i vent’anni che tengono a dieta

ma non sanno che io so volare

e se vomito, non vuol dire che ho finito

e se vomito, non vuol dire che ho finito

quindi, non guardare in tasca, cosa resta

se son spicci o sogni in testa

cosa resta, tra i miei denti

dopo tutta questa merda

però che non fa male

è acqua minerale

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

Senti come brucia nella gola

quando non senti ad urlare

troppo amaro, dei vent’anni

è una notte senza tregua,

no che non fa male,

se non ti vuoi svegliare

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

e se vomito, non vuol dire che ho finito

bevi, bevi, manda giù

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

