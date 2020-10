Chi è Wrongonyou, cantante di AmaSanremo | Sanremo Giovani | Lezioni di volo

Parte questa sera, 29 ottobre 2020, AmaSanremo, il programma che sostituisce Sanremo Giovani, condotto da Amadeus e in onda su Rai 1 alle 22.45. Tra i venti giovani cantanti c’è Wrongonyou, pseudonimo di Marco Zitelli. Per tutti sarà il momento di sfoderare le armi migliori, voce, parole e musica, e tentare il grande salto verso Sanremo: dapprima nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai 1, e poi al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021. Ma chi è Wrongonyou? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere su AmaSanremo

Marco Zitelli, in arte Wrongonyou, è uno dei cantanti di AmaSanremo, la semifinale di Sanremo Giovani, in onda da giovedì 29 ottobre su Rai 1. Romano, classe 1990, ha da sempre una grande passione per la musica. Tra i suoi miti Jack Frusciante e Justin Vernon. Inizia a scrivere i suoi primi testi nel 2013, pubblicando i suoi brani sulla piattaforma Soundcloud. Viene notato da un professore della Sound Technology dell’università di Oxford che gli chiede di registrare alcune canzoni proprio nella prestigiosa università.

Un’ottima opportunità per Wrongonyou che gli ha permesso di esibirsi in alcuni tra i festival musicali più importanti a livello europeo come quello di Bruxelles, Parigi, Clermont Ferrand e Bilbao. All’inizio della sua carriera l’artista romano cantava solo in inglese, mentre da circa un anno si esibisce anche in italiano, ottenendo ottimi consensi. Ora la grande opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico con AmaSanremo, in onda su Rai 1 dal 29 ottobre. Wrongonyou si presenta con il brano Lezioni di volo. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 20mila persone.

AmaSanremo, cantanti e canzoni

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre. Di seguito l’elenco dei cantanti e delle canzoni che parteciperanno ad AmaSanremo (Sanremo Giovani):

ALIOTH – “TITANI”

AVINCOLA — “GOAL!”

THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE”

CHICO – “FIGLI DI MILANO”

DAVIDE SHORTY – “REGINA”

FOLCAST – “SCOPRITI”

GALEA – “I NOSTRI 20”

GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO”

GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE”

GINEVRA – “VORTICE”

HU – “OCCHI NIAGARA”

I DESIDERI – “LO STESSO CIELO”

LE LARVE – “MUSICAEROPLANO”

M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE”

MURPHY – “EQUILIBRIO”

NOVA – “GIOVANI NOI”

SCRIMA –“SE RIDI”

SISSI – “PER FARTI PAURA”

WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO”

GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”

Potrebbero interessarti X Factor Mixtape 2020: l’album con la playlist dei brani originali dei concorrenti AmaSanremo: come si vota (televoto) e regolamento di Sanremo Giovani AmaSanremo: la giuria di Sanremo Giovani