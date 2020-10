La mia generazione, il testo della canzone di Gavio ad AmaSanremo | Sanremo Giovani

Gavio è uno dei 20 cantanti di AmaSanremo, in onda su Rai 1 dal 29 ottobre. Un nuovo format che sostituisce Sanremo Giovani. Gavio, pseudonimo di Gianfranco Cataldo, si presenta con la canzone La mia generazione. Ecco il testo:

Con le guerre e senza armi

ci faremo solo più male

comunque vadono le cose

avremo sempre qualcosa da dire

con i libri sull’educazione

ed il telefono cellulare

cresceremo i nostri figli

cresceranno senza giocare

per quanto grandi siano le ambizioni

per quante sono le possibilità

passeremo i nostri giorni

tra i colloqui e i “le faremo sapere”

cambieranno i nostri valori

aspetteremo sorrisi e favori saremo tutti quanti uguali

e qualcuno

si distinguerà

la mia generazione

vuole una speranza

la mia generazione

vuole il posto che gli spetta

la mia generazione

cade e si rialza

la mia generazione

parla ma nessuno ascolta con i nuovi banali ideali

e questa voglia di arrivare

non ci saranno più lavori

ma solo modi per guadagnare

saremo numeri per le televisioni

militari senza munizioni saremo tutti quanti uguali

e qualcuno

si distinguerà

la mia generazione

vuole una speranza

la mia generazione

vuole il posto che gli spetta

la mia generazione

cade e si rialza

la mia generazione

parla ma nessuno ascolta siamo le vittime

siamo i colpevoli

siamo i più forti

siamo i più deboli

siamo le vittime

siamo i colpevoli

siamo i più forti

siamo i più deboli la mia generazione

vuole una speranza

la mia generazione

vuole il posto che gli spetta

la mia generazione

cade e si rialza

la mia generazione

parla ma nessuno ascolta

Chi è Gavio: La mia generazione

Gianfranco Cataldo è un giovane cantante di Benevento. La musica sin da piccolo ha rappresentato una parte fondamentale della sua vita. Gavio infatti è un volto già conosciuto al pubblico televisivo. Nel 2016 ha tentato l’avventura in un palco importante come quello di The Voice of Italy. In quell’occasione è stato scelto da Emis Killa, ma non ha raggiunto la finale. Il suo primo album, Portafortuna, è uscito nel 2018. L’anno dopo ha provato la strada delle selezioni per Sanremo Giovani, senza riuscire ad arrivare fino in fondo. Nel 2019 ha partecipato al concorso Musicultura, vincendo con il brano Marta.

Quest’anno ci ha riprovato e le cose sono andate decisamente meglio. Con il suo brano La mia generazione è infatti riuscito ad entrare nel cast di AmaSanremo, tra i 20 giovani selezionati con l’obiettivo di raggiungere il palco del Teatro Ariston. Molto riservato sulla sua vita privata, su Instagram il suo account è seguito da oltre mille follower. Nella sua bio si legge: “Quando mi chiedono di cosa mi occupo rispondo che faccio musica, ma poi tutti mi chiedono quale sia il mio vero lavoro”.

