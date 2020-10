Chi è Gavio, cantante di AmaSanremo | Sanremo Giovani | La mia generazione

Parte questa sera, 29 ottobre 2020, AmaSanremo, il programma che sostituisce Sanremo Giovani, condotto da Amadeus e in onda su Rai 1 alle 22.45. Tra i venti giovani cantanti c’è Gavio, pseudonimo di Gianfranco Cataldo. Per tutti sarà il momento di sfoderare le armi migliori, voce, parole e musica, e tentare il grande salto verso Sanremo: dapprima nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai 1, e poi al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021. Ma chi è Gavio? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere su AmaSanremo

Gianfranco Cataldo è un giovane cantante di Benevento. La musica sin da piccolo ha rappresentato una parte fondamentale della sua vita. Gavio infatti è un volto già conosciuto al pubblico televisivo. Nel 2016 ha tentato l’avventura in un palco importante come quello di The Voice of Italy. In quell’occasione è stato scelto da Emis Killa, ma non ha raggiunto la finale. Il suo primo album, Portafortuna, è uscito nel 2018. L’anno dopo ha provato la strada delle selezioni per Sanremo Giovani, senza riuscire ad arrivare fino in fondo. Nel 2019 ha partecipato al concorso Musicultura, vincendo con il brano Marta.

Quest’anno ci ha riprovato e le cose sono andate decisamente meglio. Con il suo brano La mia generazione è infatti riuscito ad entrare nel cast di AmaSanremo, tra i 20 giovani selezionati con l’obiettivo di raggiungere il palco del Teatro Ariston. Molto riservato sulla sua vita privata, su Instagram il suo account è seguito da oltre mille follower. Nella sua bio si legge: “Quando mi chiedono di cosa mi occupo rispondo che faccio musica, ma poi tutti mi chiedono quale sia il mio vero lavoro”.

AmaSanremo, cantanti e canzoni

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre. Di seguito l’elenco dei cantanti e delle canzoni che parteciperanno ad AmaSanremo (Sanremo Giovani):

ALIOTH – “TITANI”

AVINCOLA — “GOAL!”

THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE”

CHICO – “FIGLI DI MILANO”

DAVIDE SHORTY – “REGINA”

FOLCAST – “SCOPRITI”

GALEA – “I NOSTRI 20”

GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO”

GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE”

GINEVRA – “VORTICE”

HU – “OCCHI NIAGARA”

I DESIDERI – “LO STESSO CIELO”

LE LARVE – “MUSICAEROPLANO”

M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE”

MURPHY – “EQUILIBRIO”

NOVA – “GIOVANI NOI”

SCRIMA –“SE RIDI”

SISSI – “PER FARTI PAURA”

WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO”

GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”

