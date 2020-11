Chi è Sissi, la cantante in gara ad AmaSanremo

Stasera, 12 novembre 2020, ad AmaSanremo conosceremo Sissi, una delle cantanti in gara nel programma che ha preso il posto di Sanremo Giovani. Ma chi è Sissi? Sissi è il nome d’arte di Silvia Cesana, una giovane cantautrice nata nel 1999. Molti l’hanno già conosciuta a X-Factor 13, quando alle audizioni colpì i giudici con una sorprendente performance del brano Dal verde di Calcutta, guadagnandosi la standing ovation da parte del pubblico, oltre a un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube. Sissi è appassionata di rap, soul e r&b e la sua musica è ricca di contaminazioni e influenze diverse. I punti di riferimento sono David Bowie e Marc Bolan, ma soprattutto Amy Winehouse. Durante l’estate 2019 ha accompagnato Rkomi nel Dove Gli Occhi Non Arrivano Tour. Ad aprile 2020, in pieno lockdown, ha pubblicato il singolo Sento (Sugarmusic), a cui è seguito Versus. Ad AmaSanremo porta il brano “Per farti paura”.

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

