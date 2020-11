Se ridi, il testo della canzone di Scrima ad AmaSanremo

Scrima, con la sua “Se ridi”, è uno dei 20 cantanti di AmaSanremo, in onda stasera, 5 novembre 2020, su Rai 1 con la seconda puntata. Un nuovo format che sostituisce Sanremo Giovani. Ma qual è il testo di “Se ridi”? Di seguito le parole:

Scusa

Stasera non ho voglia di ballare

Ho un buco nello stomaco che è il mare

E se ti viene da ridere puoi ridere

Scusa

Stasera ti avvicini e vuoi giocare

Ho tante figurine e poco amore, tu hai sorrisi da scambiare

Sei bellissima se ridi

E ho paura di affogare

Casomai lasciamo stare

Vorrei essere grande

Per venirti a prendere

E correre sui tetti per scoprire l’alba

Sognare tutto quello che mi manca

E non avere paura di te

Tu che sei così grande

Se ti viene da ridere

Scusa

Ma ti va di aspettare una stella che cade

Che non mi va, questa notte di andare a dormire

Andiamo fuori a giocare, porto un aquilone

Un filo, un foglio di carta e il vento per volare

Se la vita è una barca di carta

Io e te facciamo il mare

E poi parliamo e sembra tutto naturale

Sei bellissima se ridi

E non so più che cosa dire

Casomai lasciamo stare

Vorrei essere grande

Per venirti a prendere

E correre sui tetti per scoprire l’alba

Sognare tutto quello che mi manca

E non avere paura di te

Tu che sei così grande

E ti viene da ridere

La macchina nuova, l’affitto di casa

E ti viene da ridere

Uscire da solo per fare la spesa

E ti viene da ridere

La vita, il lavoro, le donne, le scuse

E ti viene da ridere

Già da domani ma solo per te

Vorrei essere grande

Per venirti prendere

E correre sui tetti per scoprire l’alba

Sognare tutto quello che ti manca

E non avere paura di te

Tu che sei così grande

Se ti viene da ridere

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

