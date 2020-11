Chi è Murphy, il cantante in gara ad AmaSanremo

Stasera, 12 novembre 2020, ad AmaSanremo conosceremo Murphy, uno dei cantanti in gara nel programma che ha preso il posto di Sanremo Giovani. Ma chi è Murphy? Murphy, eclettico artista nato nel 1994 in provincia di Salerno, inizia ad avvicinarsi alla musica da giovanissimo, muovendo i primi passi come DJ in un collettivo della sua città. Spazia tra rap, soul, black music, house, rock e musica elettronica. Con gli amici fonda il collettivo OBE, approcciandosi alla produzione e della scrittura. Pubblica Rough Pages Volume 1, il suo primo lavoro in studio e solo successivamente si trasferisce a Milano. Qui continua la sua crescita artistica e musicale con la pubblicazione di vari singoli e collaborazioni. L’ultimo singolo pubblicato è Guardami (Elektra Records / Warner Music Italy). “Sono qui dopo quasi 10 anni di musica, di viaggi, di scelte, di errori, di tonfi, di risalite, di rivincite e di scommesse, a scrivere sulla mia pagina Instagram che un altro passo nel mio percorso è stato fatto. Sono tra i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani e sono felice, come poche volte. Il sacrificio viene ricompensato, il lavoro duro e la dedizione sono un’arma, non tutti capiranno chi sei e cosa vuoi ma ho imparato che tutti riconoscono la tua fiamma. Adesso mi sento più leggero, più creativo e ringrazio tutte le persone che hanno permesso che ogni passo avesse un peso”. Le parole postate sui social da Murphy per descrivere l’emozione per l’imminente partecipazione ad AmaSanremo dove canterà “Equilibrio”.

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

Potrebbero interessarti Chi è Sissi, la cantante in gara ad AmaSanremo Polvere da sparo, il testo della canzone di Gaudiano ad AmaSanremo Equilibrio, il testo della canzone di Murphy ad AmaSanremo