Chi è Thomas Cheval, cantante di AmaSanremo | Sanremo Giovani | Acqua minerale

Secondo appuntamento questa sera, 5 novembre 2020, con AmaSanremo, il programma che sostituisce Sanremo Giovani, condotto da Amadeus e in onda su Rai 1 alle 22.45. Tra i venti giovani cantanti c’è Thomas Cheval, artista italo-francese che presenta il brano Acqua minerale. Per tutti sarà il momento di sfoderare le armi migliori, voce, parole e musica, e tentare il grande salto verso Sanremo: dapprima nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai 1, e poi al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021. Ma chi è Thomas Cheval? Scopriamolo insieme.

Classe 1997, l’artista italo-francese nonostante la sua giovane età ha già maturato diverse esperienze nel campo della musica. Oltre a far parte del mondo underground, ha già partecipato ad un’altra trasmissione televisiva di successo come The Voice of Italy. Protagonista nel team Noemi, è riuscito ad arrivare fino alla finale, conquistando anche un contratto con la Universal per la pubblicazione di un EP.

L’anno successivo ha vinto il contest Feeling the Street (Toyota Global), diventando l’artista più cliccato nella competizione grazie all’inedito And So It Ends. Il suo successo lo ha portato a esibirsi anche all’estero, persino in Australia. Nel 2018 ha iniziato una collaborazione con il produttore Marco Montanari, concretizzato nel singolo Due calamite in affitto e in un album di inediti. Nel 2020 partecipa ad AmaSanremo sperando di arrivare a esibirsi sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte. Porta la canzone Acqua minerale. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 7mila persone.

AmaSanremo, cantanti e canzoni

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre. Di seguito l’elenco dei cantanti e delle canzoni che parteciperanno ad AmaSanremo (Sanremo Giovani):

ALIOTH – “TITANI”

AVINCOLA — “GOAL!”

THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE”

CHICO – “FIGLI DI MILANO”

DAVIDE SHORTY – “REGINA”

FOLCAST – “SCOPRITI”

GALEA – “I NOSTRI 20”

GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO”

GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE”

GINEVRA – “VORTICE”

HU – “OCCHI NIAGARA”

I DESIDERI – “LO STESSO CIELO”

LE LARVE – “MUSICAEROPLANO”

M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE”

MURPHY – “EQUILIBRIO”

NOVA – “GIOVANI NOI”

SCRIMA –“SE RIDI”

SISSI – “PER FARTI PAURA”

WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO”

GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”

