Ogni cosa sa di te, il testo della canzone di Greta Zuccoli ad AmaSanremo

Greta Zuccoli, con la sua “Ogni cosa sa di te”, è una dei 20 cantanti di AmaSanremo, in onda stasera, 5 novembre 2020, su Rai 1 con la seconda puntata. Un nuovo format che sostituisce Sanremo Giovani. Ma qual è il testo di “Ogni cosa sa di te”? Di seguito le parole:

Quanto pesa, il dono

di un ricordo, dentro c’è

il tuo nome, quanto, pesa

l’odore di una notte

che non contempla il sole

Adesso che ogni cosa sa

di te, nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

Tu, luce in attesa che

ad ogni cosa da colore

che va a curare il mio dolore

Che sorpresa dai miei conflitti

resto illesa, segno di rivoluzione

e cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

E adesso che ogni cosa sa di te

nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di “Ogni cosa sa di te” di Greta Zuccoli ad AmaSanremo, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

