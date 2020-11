Musicaeroplano, il testo della canzone de Le Larve ad AmaSanremo

Le Larve, con Musicaeroplano, sono tra i 20 cantanti di AmaSanremo, il programma che va in onda questa sera – 5 novembre 2020 – su Rai 1 con la seconda puntata, si tratta di un nuovo format che sostituisce Sanremo Giovani. Ma qual è il testo di “Misucaeroplano”? Ecco le parole:

Sono quindi penso

e siccome penso non vi sento

perché se vi sento perdo tempo

na na na na na

trovi pace chi non muore dentro

chi non si incatena al proprio inferno

trovi pace pure il padre eterno

na na na na na

na na na na na

Ogni tanto mi allontano

non mi sento umano

un pensiero alla volta

ogni tanto mi allontano

è un bisogno strano

un pensiero alla volta

Musicaereoplano

musicauragano

un pensiero alla volta

Sono qui penso

siccome penso non vi sento

perché sei vi sento perdo tempo

na na na na na

trovi pace chi non muore dentro

siamo solo scie nel firmamento

anche nel castigo non mi pento

na na na na na

na na na na na

Musicaereoplano

musicauragano

un pensiero alla volta

un pensiero alla volta

un pensiero alla volta

musicareoplano

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

Potrebbero interessarti Acqua minerale, il testo della canzone di Thomas Cheval ad AmaSanremo Se ridi, il testo della canzone di Scrima ad AmaSanremo Cambio moglie, la seconda stagione arriva sul Nove: le anticipazioni della prima puntata