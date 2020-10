Vortice, il testo della canzone di Ginevra ad AmaSanremo

Ginevra è uno dei 20 cantanti di AmaSanremo, in onda su Rai 1 dal 29 ottobre. Un nuovo format che sostituisce Sanremo Giovani. Ginevra, pseudonimo di Ginevra Lubrano, si presenta con la canzone Vortice. Ecco il testo:

Dimmi se ti va

dimmi se ti va di stare un po’ sdraiati sulla riva

col profumo dei ciliegi nella testa

Dimmi se ti va

dimmi se ti va di starcene un po’ schiena contro schiena

a fissare il cielo sembra l’erba fresca

se si fa buio siamo dentro la tempesta

con te con te non ho paure

cadono fulmini da me

forse un segno è già da un po’

non mi chiedo più chi sono

non mi chiedo più chi sono adesso

siamo in un vortice

non tenere le distanze

prendi prendi la mia mano

nella notte noi balliamo

prendi prendi la mia mano

nella notte noi balliamo

nella notte noi balliamo

non mi chiedo più chi sono adesso

di farmi male ho smesso

e tu non farti inutili domande

sei ancora sveglio

dimmi se ti va

dimmi se ti va di uscire anche se fuori è luna piena

con te con te non ho paure

cadono fulmini da me

forse un segno è già da un po’

non mi chiedo più chi sono

non mi chiedo più chi sono adesso

siamo in un vortice

non temere le distanze

prendi prendi la mia mano

nella notte noi balliamo

prendi prendi la mia mano

nella notte noi balliamo

nella notte noi

dammi solo un’ora resta immobile

sono in coda con la testa fra le nuvole

poi vedo te sento che

cadono fulmini da me

soffia il vento già da un po’

non mi chiedo più chi sono

non mi chiedo più chi sono adesso

siamo in un vortice

non tenere le distanze

prendi prendi la mia mano

questa notte noi balliamo

prendi prendi la mia mano

questa notte noi balliamo

questa notte noi

cadono fulmini da me

soffia il vento già da un po’

con te con te non ho paure

Chi è Ginevra: Vortice

Ginevra Lubrano è una giovane cantante classe 1993, nata a Torino. Sin da piccola si appassiona al mondo della music. Dopo essersi trasferita a Milano ha studiato sia all’accademia di musica che scienze politiche. Il suo primo EP, Ruins, esce nel marzo 2019 ed è ispirato da una situazione di fragilità e di rottura. Tra i suoi generi preferiti, il rock e la musica alternativa inglese, ma anche l’elettronica. Ginevra ha già all’attivo singoli di successo come Metropoli, Sconosciuti e Mostri. Arriva ad AmaSanremo 2020, la nuova formula di Sanremo Giovani, con il brano Vortice. Un’occasione per farsi conoscere dal grande pubblico di Rai 1. Fa parte del roster di Asian Fake, etichetta che ha lanciato artisti importanti come Coma Cose. Il profilo Instagram di Ginevra è seguito da oltre 6500 persone.