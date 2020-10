Chi è Merlot, cantante di AmaSanremo | Sanremo Giovani | Sette volte

Parte questa sera, 29 ottobre 2020, AmaSanremo, il programma che sostituisce Sanremo Giovani, condotto da Amadeus e in onda su Rai 1 alle 22.45. Tra i venti giovani cantanti c’è Merlot, pseudonimo di Manuel Schiavone. Per tutti sarà il momento di sfoderare le armi migliori, voce, parole e musica, e tentare il grande salto verso Sanremo: dapprima nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai 1, e poi al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021. Ma chi è Merlot? Scopriamolo insieme.

Merlot, nome d’arte di Manuel Schiavone, è nato il 20 febbraio 1998. Cresciuto a Grassano, in Basilicata, si è trasferito a Bologna nel 2017. Inizia così a realizzare i suoi primi brani, anche se la vera svolta arriva nel 2020 quando pubblica tre singoli che hanno un buon successo: Ventitre, Signorina e Sparami nel petto. Ha raggiunto le semifinali di Sanremo Giovani, vale a dire il format AmaSanremo, in onda su Rai 1 dal 29 ottobre. Si presenta con la canzone Sette volte. L’obiettivo è quello di raggiungere il prestigioso palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2021.

In un’intervista a MusicAttitude ha dichiarato che tre album che non possono mancare nella sua collezione sono Mainstream di Calcutta, Superbattito di Gazzelle e Californication dei Red Hot Chili Peppers. Su Instagram Merlot è seguito da circa 7mila persone.

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre. Di seguito l’elenco dei cantanti e delle canzoni che parteciperanno ad AmaSanremo (Sanremo Giovani):

ALIOTH – “TITANI”

AVINCOLA — “GOAL!”

THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE”

CHICO – “FIGLI DI MILANO”

DAVIDE SHORTY – “REGINA”

FOLCAST – “SCOPRITI”

GALEA – “I NOSTRI 20”

GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO”

GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE”

GINEVRA – “VORTICE”

HU – “OCCHI NIAGARA”

I DESIDERI – “LO STESSO CIELO”

LE LARVE – “MUSICAEROPLANO”

M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE”

MURPHY – “EQUILIBRIO”

NOVA – “GIOVANI NOI”

SCRIMA –“SE RIDI”

SISSI – “PER FARTI PAURA”

WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO”

GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”

