Chi è Greta Zuccoli, cantante di AmaSanremo

Secondo appuntamento questa sera, 5 novembre 2020, con AmaSanremo, il programma che sostituisce Sanremo Giovani, condotto da Amadeus e in onda su Rai 1 alle 22.45. Tra i venti giovani cantanti c’è Greta Zuccoli, artista napoletana con già una lunga carriera alle spalle. Per tutti sarà il momento di sfoderare le armi migliori, voce, parole e musica, e tentare il grande salto verso Sanremo: dapprima nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai 1, e poi al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021. Ma chi è Greta Zuccoli? Scopriamolo insieme.

La passione per la musica la accompagna da sempre, tanto che inizia a studiare canto a soli 14 anni. Sedotta dalla voce di Norah Jones, dimostra sin da subito una forte attitudine jazz. Si specializza così nella disciplina al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. Con Emiliano Attolini, chitarrista, e Lorenzo Campese alle tastiere, Greta Zuccoli, quando ha solo 18 anni, fonda il trio pop-folk Greta & the Wheels con cui nel marzo 2017 pubblica il primo EP.

Dal timbro riconoscibilissimo e particolare, scrive per lo più in inglese. La giovanissima cantante napoletana viene notata addirittura da Damien Rice, che la vuole con lui sul palco durante il tour europeo. Nel giugno 2019 è uscita Nitida, scritta dal cantautore Enzo Colursi in arte Luk: si tratta del primo brano in italiano di Greta & the Wheels. Per Greta Zuccoli nel 2020 arriva la grande opportunità di partecipare ad AmaSanremo, con la canzone Ogni cosa sa di te. “Sono davvero felice di poter cantare finalmente il mio brano dal vivo ed è un privilegio poter condividere questa emozione con voi, soprattutto in un momento così delicato come questo”, ha dichiarato Greta. Su Instagram è seguita da oltre 6000 persone.

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre. Di seguito l’elenco dei cantanti e delle canzoni che parteciperanno ad AmaSanremo (Sanremo Giovani):

ALIOTH – “TITANI”

AVINCOLA — “GOAL!”

THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE”

CHICO – “FIGLI DI MILANO”

DAVIDE SHORTY – “REGINA”

FOLCAST – “SCOPRITI”

GALEA – “I NOSTRI 20”

GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO”

GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE”

GINEVRA – “VORTICE”

HU – “OCCHI NIAGARA”

I DESIDERI – “LO STESSO CIELO”

LE LARVE – “MUSICAEROPLANO”

M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE”

MURPHY – “EQUILIBRIO”

NOVA – “GIOVANI NOI”

SCRIMA –“SE RIDI”

SISSI – “PER FARTI PAURA”

WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO”

GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”

