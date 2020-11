Chi sono I Desideri, i cantanti in gara ad AmaSanremo

Stasera, 12 novembre 2020, ad AmaSanremo conosceremo I Desideri, due cantanti in gara insieme nel programma che ha preso il posto di Sanremo Giovani. Ma chi sono I Desideri? Si tratta dei fratelli Salvatore e Giuliano Desideri della provincia di Caserta, figli del cantante neomelodico Nico Desideri. I due fratelli hanno avuto la possibilità di lavorare con il padre tramite alcuni duetti. La popolarità è però giunta quando Clementino ha deciso di collaborare con loro. Hanno firmato la colonna sonora di Gomorra – La serie 2 e la Sony ha deciso di produrre il loro primo album #Uagliò. Tra i loro brani più celebri oltre a L’ammor è ammore, Hey zio e Al buio c’è Made in Sud diventata anche colonna sonora del film La scuola più bella del mondo diretto da Luca Miniero. Ad AmaSanremo canteranno la loro “Lo stesso cielo”.

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

