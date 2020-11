Per farti paura, il testo della canzone di Sissi ad AmaSanremo

Sissi, con la sua “Per farti paura”, è una delle 20 cantanti di AmaSanremo, in onda stasera, giovedì 12 novembre 2020, su Rai 1 con la terza puntata. Un nuovo format che sostituisce Sanremo Giovani. Ma qual è il testo di “Per farti paura”? Di seguito le parole:

Scortati di tutto il tempo

che avrei,

fai come se non esistesse nemmeno,

scordati

di tutto adesso,

se mai hai

spezzato il tempo,

se hai rotto

il tuo cielo,

non sei più tu

non mi sembra almeno

alzo i miei dubbi,

hai le serpi

in seno,

che vedo che hai

gli occhi tristi anche quando ridi

giocavi negli abissi anche da bambino

ti guardo fisso,

per farti paura

nulla io penso tu vai

Il mondo sembra leggero

ti mi hai chiesto,

lo tieni ti ho

risposto lo tengo per te

hai lasciato troppo presto la presa

non me la sono presa,

non me la sono presa

abbarrati di tutto adesso

che sai cose che non ti avrei detto

nemmeno, ricordati di tutto adesso

se ormai sprecato tempo sei

tornati indietro a pensieri stupidi

mi fa saltare,

dargli peso,

ma che vuoi?

oppure no,

in queste abitudini

c’è qualcosa che non serve e ne farei

pure a meno in questa città

le luci mi fanno brillare gli occhi

per un poco mi acceco

ho pensato subito,

che parlando

a bassa voce,

avresti capito meglio

ma in realtà mi è scesa un po’