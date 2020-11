Chi sono Le Larve, gruppo di AmaSanremo | Sanremo Giovani | Musicaeroplano

Secondo appuntamento questa sera, 5 novembre 2020, con AmaSanremo, il programma che sostituisce Sanremo Giovani, condotto da Amadeus e in onda su Rai 1 alle 22.45. Tra i venti giovani cantanti ci sono Le Larve, band molto promettente. Per tutti sarà il momento di sfoderare le armi migliori, voce, parole e musica, e tentare il grande salto verso Sanremo: dapprima nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai 1, e poi al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021. Ma chi sono Le Larve? Scopriamolo insieme.

Le Larve sono un gruppo musicale composto da Stefano Maura (chitarra elettrica) Mattia Micalich (basso) Edoardo Bozzo (batteria) Jacopo Morroni (chitarra acustica e tastiere) Jacopo Castagna (voce). La band è tra i finalisti in gara ad AmaSanremo 2020, con l’obiettivo di ottenere un posto nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021. Nato nel 2011, il gruppo Le Larve ha pubblicato anche i singoli “Semplice” e “Lunedì”. Il brano, invece, con il quale si esibiranno nella seconda puntata di AmaSanremo, si intitola Musicaeroplano. Su Instagram sono seguiti da oltre 5000 persone.

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre. Di seguito l’elenco dei cantanti e delle canzoni che parteciperanno ad AmaSanremo (Sanremo Giovani):

ALIOTH – “TITANI”

AVINCOLA — “GOAL!”

THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE”

CHICO – “FIGLI DI MILANO”

DAVIDE SHORTY – “REGINA”

FOLCAST – “SCOPRITI”

GALEA – “I NOSTRI 20”

GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO”

GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE”

GINEVRA – “VORTICE”

HU – “OCCHI NIAGARA”

I DESIDERI – “LO STESSO CIELO”

LE LARVE – “MUSICAEROPLANO”

M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE”

MURPHY – “EQUILIBRIO”

NOVA – “GIOVANI NOI”

SCRIMA –“SE RIDI”

SISSI – “PER FARTI PAURA”

WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO”

GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”

