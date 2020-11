AmaSanremo: anticipazioni, cantanti e ospiti della quarta puntata

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, alle ore 22,45 – dopo l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani – su Rai 1 va in onda la quarta puntata di AmaSanremo, programma condotto da Amadeus che “prende il posto” di Sanremo Giovani. Per venti giovani cantanti sarà il momento di sfoderare le armi migliori, voce, parole e musica, e tentare il grande salto verso Sanremo: dapprima nella finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai 1, e poi al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021. Ma cosa vedremo oggi, 19 novembre 2020, nella quarta puntata di AmaSanremo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Dopo le prime tre puntate sono solo quattro i posti ancora da assegnare sui dieci disponibili per la finale di Sanremo Giovani. A contendersene due saranno in questa puntata Avincola, Chico, Hu e Nova. I quattro giovani artisti proveranno a raggiungere M.e.r.l.o.t, Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano e I Desideri che sono già sicuri di cantare nella finalissima del 17 dicembre. Il Direttore Artistico Amadeus, insieme al suo compagno di viaggio Riccardo Rossi, farà gli onori di casa e la giuria composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù avrà il compito di decidere chi potrà continuare a sognare il palco dell’Ariston. Ospite della quarta puntata di AmaSanremo: Marco Masini, uno dei pochissimi artisti che è riuscito nell’impresa di vincere il Festival di Sanremo in entrambe le categorie: quella dei Giovani nel 1990 e quella dei Campioni nel 2004.

Cantanti

Ma quali sono i 20 cantanti di AmaSanremo? Di seguito l’elenco completo:

Amasanremo: come si vota

Abbiamo visto le anticipazioni, gli ospiti e i cantanti della quarta puntata di AmaSanremo, ma come si vota? Gli spettatori da casa potranno esprimere la propria preferenza attraverso il meccanismo del Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim e Wind Tre, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero. Si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001, attesa che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista scelto, e digitazione infine del codice a due cifre di identificazione scelto. Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore. Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WINDTRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista di AmaSanremo indicata con “01” anche: 1, uno, codice 1, codice1,codice 01, codice01). Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre. QUI il regolamento completo.

