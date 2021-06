Gaia Tortora azzanna i giudici, ma coccola Berlusconi e Salvini

LA VIDEOLETTERA DI RICCARDO BOCCA: 17 GIUGNO 2021

Carissima Gaia Tortora,

le invio questa videolettera perché lei, vicedirettrice del Tg de La7, nei giorni scorsi ha rilasciato un’imbarazzante intervista al quotidiano Libero titolata “Per riformare la giustizia ci vuole uno come Salvini”.

Sia chiaro: giornalista o non giornalista, chiunque ha il diritto di esprimere le proprie opinioni sempre e comunque. Soprattutto poi nel suo caso, con alle spalle il lutto pubblico e privato di un padre – Enzo Tortora – colpito da uno sciagurato groviglio di vergogne giudiziarie.

Però c’è modo e modo di criticare la giustizia italiana, e il suo purtroppo è stato segnato da toni che lo stesso intervistatore ha definito “inferociti”, dichiarandosi addirittura stupita che la gente non sia scesa in piazza per fare la rivoluzione a colpi di lanciafiamme.

“La magistratura sta offrendo uno spettacolo intollerabile”, a suo avviso. Ma anche la sua intervista, se lo lasci dire, cara Tortora, a tratti è sconcertante.

Basti pensare a come ha parlato di Silvio Berlusconi, già condannato per frode fiscale, colui che definì “eroe” il suo stalliere in odore di mafia, Vittorio Mangano. Lo stesso Berlusconi con cui lei concorda quando dice che la sua “vera malattia sono i giudici”.

Dopodiché ha rimarcato senza incertezze la coerenza di Matteo Salvini in tema di giustizia, sottolineando come anche lui – accidenti – sia dovuto passare attraverso “le forche caudine dei processi”.

È questo, cara Tortora, il modo per contribuire alla riforma di una giustizia che appare già di suo affannata? La sensazione, al contrario, è che così si alimenti il festival del caos. Esattamente quello di cui non si sente il bisogno.

