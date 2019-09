Governo Pd-M5S: le ultime notizie di oggi

Ecco le ultime notizie sul governo Pd-M5S. Oggi, mercoledì 4 settembre, è la giornata che dovrebbe ufficializzare la nascita del nuovo esecutivo a tinte giallorosse. Dopo la votazione sulla piattaforma Rousseau con cui gli attivisti del Movimento Cinque Stelle hanno dato il via libera all’accordo con i dem, il premier incaricato Giuseppe Conte è atteso nelle prossime ore al Quirinale per scogliere la riserva. La lista dei ministri è ormai definita e il giuramento del nuovo Consiglio dei ministri dovrebbe avvenire tra oggi e domani.

SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI

(Se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

Governo Pd-M5S: la diretta LIVE

Qui tutte le ultime news di oggi sul governo Pd-M5S in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

–

Governo Pd-M5S: la giornata di ieri

La giornata di ieri ha visto gli attivisti del M5S chiamati al voto sulla piattaforma Rousseau per esprimersi sull’accordo di governo con il Pd. Hanno votato circa 80mila persone e il 79,3 per cento ha detto sì all’esecutivo giallorosso. “Sono orgoglioso di questo voto”, ha commentato Luigi Di Maio, capo politico dei Cinque Stelle. “Andiamo a cambiare l’Italia”, dice il segretario dei dem, Nicola Zingaretti. Polemico, invece, il leader della Lega, Matteo Salvini: “Tra Pd e M5S mercato della vacche disgustoso”. Ormai definita la lista dei ministri del governo giallorosso: secondo le indiscrezioni che circolavano nella serata di ieri, Di Maio dovrebbe andare agli Esteri e il dem Dario Franceschini alla Difesa. Intanto, sempre ieri, è stata resa nota la bozza di accordo tra i Cinque Stelle e il Partito democratico: l’intesa è articolata in 26 punti, tra cui spiccano: taglio delle tasse sul lavoro, Green New Deal, adeguamento del decreto sicurezza alle osservazioni del Colle e riduzione del numero dei parlamentari.

Governo news: il riassunto della giornata di ieri

I commenti di TPI: