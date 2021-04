Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni dell’ottava puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

Durante la scorsa puntata Elisa Isoardi ha perso al televoto contro Andrea Cerioli decidendo però di approdare su Playa Esperanza e di continuare a combattere per poter rientrare sull’Isola. Sono poi entrate a far parte del cast Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Da segnalare poi l’addio all’Isola di Beppe Braida: nella giornata di venerdì 9 aprile lo storico comico di Zelig ha deciso, infatti, di ritirarsi per gravi motivi famigliari sopraggiunti nelle ultime ore e spiegati ai naufraghi dallo stesso Braida subito dopo l’annuncio. “Hanno ricoverato mio padre ha preso il Covid e non so come sta. Forse l’ha preso anche mia madre. Non posso stare qui in questa situazione, mi spiace”, ha rivelato Braida ai compagni. L’ottava puntata del reality show è dunque pronta a sorprendere oggi, lunedì 12 aprile 2021. Durante il corso dell’episodio, la splendida Ilary Blasi si connetterà con le tre naufraghe di Playa Esperanza, in attesa di sapere come procede la situazione. Nuove prove infiammeranno gli animi dei concorrenti, sempre più estenuati dalla fame e dalla fatica. Gli occhi saranno inoltre tutti puntati sui nuovi concorrenti, e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa avranno in serbo per noi. Durante il corso dell’ottava puntata de l’Isola dei Famosi, i naufraghi scopriranno inoltre l’esito del televoto settimanale. Secondo le anticipazioni, i due nomi dei concorrenti a rischio sono quelli di Andrea Cerioli e Drusilla Gucci.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

Potrebbero interessarti La fuggitiva: la trama della prossima puntata, la terza Troppo napoletano: tutto quello che c’è da sapere sul film Divorzio a Las Vegas: tutto quello che c’è da sapere sul film