GOVERNO ULTIME NEWS – Domenica 14 ottobre – ore 20.30 – Viminale: “A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria”. “A Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria”. È quanto si tiene a chiarire dal Viminale.

Stando a quanto ricostruito dal ministero, si tratta del “meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere, perchè finisce oppure perchè viene revocato dal Viminale”.

“Quando accade, i migranti hanno due opzioni: restare dove sono (e non beneficiare più del sistema di accoglienza), oppure possono andare in altri progetti Sprar nelle vicinanze, naturalmente sulla base delle disponibilità”, si aggiunge.

“La proposta di nuova destinazione viene formalizzata dagli operatori del progetto. Ciò non toglie che gli enti territoriali come Comune o Regione possono avviare altri interventi di assistenza. Il Comune di Riace ha 60 giorni di tempo per fornire la documentazione finanziaria sui migranti che beneficiavano dell’accoglienza, sia che queste persone decidano di essere trasferite sia che restino nel comune calabrese”.

ore 19.15 – Di Maio: “Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d’oro”. “Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d’oro”, ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ospite di Domenica Live, spiegando che il taglio sarà domani nel decreto fiscale. “

“Tagliamo le pensioni solo a quelli che non hanno versato i contributi per averla alta”, ha precisato Di Maio.

“Non c’è nessuna intenzione di uscire dall’euro perchè gli italiani non ce l’hanno chiesto”, ha aggiunto.

“Sappiamo che Bankitalia, Inps e altri soggetti ci stanno dicendo che la direzione intrapresa da questo governo non è quella giusta, ma noi siamo convinti di quello che stiamo facendo perchè ci siamo affidati a economisti e a modelli econometrici diversi dal passato. Questa sarà la prima manovra che non darà soldi ai soliti, banche in primis”, ha concluso.

ore 18.15 – Tajani: “Siamo di fronte a un attacco all’Europa”. “Siamo di fronte a un attacco all’Europa, cosa che mi preoccupa, a un attacco all’Europa concentrico, attacchi che vengono da Est ma vengono anche da alcune lobby americane che hanno interesse ad avere potere sul mercato interno europeo che è il più grande mercato del mondo e cercano di indebolire politicamente e di dividere l’Europa”. A parlare è il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, arrivato nel pomeriggio a Bologna all’incontro internazionale Ponti di Pace.

“Quando vedo sovranisti americani che ci dicono cosa dobbiamo fare a casa nostra mi preoccupo perchè c’è qualcosa che non funziona. E se l’Europa dovesse andare in frantumi come sperano questi sovranisti d’Oltretlantico – ha continuato Tajani – anche la pace sarebbe messa a rischio. Per questo noi dobbiamo difendere l’Europa, che non ha nulla a che vedere con la banca, con il potere politico. È la nostra pace, sono i nostri 70 anni di convivenza, di dialogo che non possono essere mandati in frantumi da chi desidera soltanto gestire più potere e non avere un’Europa politicamente forte, strumento di pace ed esportatore di pace in tutto il mondo”.

ore 14.12 – Conte: “Per il reddito di cittadinanza al vaglio modulazione su base geografica”. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato novità sul reddito di cittadinanza al termine del suo intervento alla scuola politica della Lega.

“Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro sulla base della redistribuzione geografica”, ha detto il presidente del Consiglio. “Sono tutti dettagli che aiuteranno a rendere più o meno efficace la riforma. Faremo tesoro anche di qualche inefficienza che si è realizzata in Germania”, ha risposto Conte a chi gli chiedeva un giudizio sul modello tedesco.

Conte è stato accolto da una standing ovation alla scuola politica della Lega ed è stato applaudito anche quando ha affrontato temi dell’agenda di governo che suscitano qualche perplessità nell’elettorato leghista, come il reddito di cittadinanza.

“Il reddito di cittadinanza, se realizzato male può essere frainteso e percepito come sussidio assistenziale”, aveva detto durante l’intervento, applaudito dai leghisti “Stiamo facendo di tutto perché anche questo strumento, che potrebbe apparire non di alta redditività, ma di alto valore sociale, venga realizzato in una prospettiva di sviluppo sociale, affinché si crei un meccanismo di riqualificazione delle persone che hanno perso il lavoro e di qualificazione per quelle che non lo hanno. Intesa in questi termini sarà una riforma essenziale per la crescita”.

Il presidente del Consiglio ha concluso l’intervento, tra gli applausi, con un “Forza, Italia”, che spiazza un po’ la platea, secondo quanto riportato da Agi.

ore 13.00 – Zingaretti: “Chi ha vinto ha tradito le promesse e sta lasciando alle nuove generazioni un paese più povero e ingiusto”. “Non ho da proporvi una macedonia di invettive contro qualcuno di noi per strappare qualche applauso da tifosi. Vorrei proporvi un pensiero, una azione per proporre una soluzione per uscire dal pantano e ricostruire una speranza per il nostro paese”, ha detto Nicola Zingaretti partecipando a Piazza Grande a Roma, l’iniziativa organizzata per lanciare la sua candidatura al congresso Partito Democratico.

“Credo che siamo qui perchè l’Italia ha bisogno di due cose, tra le tante: ha bisogno di crescere, ha bisogno di sviluppo e di un’immensa, straordinaria iniezione di giustizia”.

“Chi ha vinto ha cominciato a tradire le promesse e sta lasciando alle nuove generazioni un paese più povero e ingiusto. L’opposto di quanto promesso. Molti cominciano a capirlo, a sospettarlo, a vederlo nell’isterismo di chi ha vinto le elezioni. Quello che manca è qualcuno che costruisca un progetto e li mandi presto a casa”, ha continuato. (Qui il nostro articolo sull’intervento del governatore del Lazio)

ore 12.30 – Gentiloni: “Il Governo manda in fumo le fatiche degli italiani”. Il governo Lega-M5s “ha mandato in fumo, in pochi mesi, la fatica di anni degli italiani”, ha detto Paolo Gentiloni partecipando a Piazza Grande, l’iniziativa organizzata da Nicola Zingaretti per lanciare la sua candidatura.

“Abbiamo tutti negli occhi le immagini del balcone di palazzo Chigi in cui il nuovo establishment si è affacciato a festeggiare. Non c’era un evento da festeggiare, se non l’eroica resistenza di uno dei loro ministri”, ha aggiunto Gentiloni.

“Quella scena resterà nelle cronache del nazionalismo populista italiano perchè una scena in cui chi governa festeggia e al tempo stesso in giro per l’Italia ci sono persone che si preoccupano per i mutui, i risparmi, le tensioni. Ci sono persone che cominciano a pensare che quelle strabilianti promesse di avere un reddito garantito alla fine rischiano di non essere mantenute. Chi si era illuso comincia a ricredersi, anche perchè il contesto dell’eurozona mostra difficoltà che un anno fa non c’erano ancora”.

ore 11.30 – Conte: “Io sono populista”. “Vi posso assicurare che nella posizione in cui sono mi è capitato di coordinare delle decisioni di sintesi che potrebbero apparire scomode”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega. “Io sono populista”, ha rivendicato il premier, tra gli applausi della platea. Conte ha poi citato ‘La politica come professione’ di Max Weber, sostenendo che sono quelli identificati dal sociologo tedesco i “requisiti fondamentali” della politica come Beruf, che “significa anche vocazione”.

ore 07.26 – Alitalia: Salvini, “Tria deve rispettare il contratto di governo”. La soluzione Di Maio mi sembra una buona soluzione, e il matrimonio tra Alitalia e Ferrovie è una via percorribilissima, se ci si riesce”. Tria? “Deve fare quello che dice il Contratto di governo. Lo deve rispettare lui come lo rispettiamo noi tutti”. Lo ha affermato Matteo Salvini in una intervista al Messaggero, in riferimento al dossier Alitalia. “Nel Contratto – aggiunge Salvini – c’e’ scritto, a chiare lettere, che ci impegniamo con tutta la nostra determinazione per il rilancio di Alitalia. Se remiamo tutti nella stessa direzione anche su questo, riusciamo a cambiare l’Italia come abbiamo promesso ai cittadini e loro si so no fidati di noi”.

Sabato 13 ottobre – ore 17.55 – Riace, il ministero degli Interni dispone il trasferimento dei migranti dello Sprar. Lo si legge in una nota del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 9 ottobre 2018, resa pubblica oggi.

Nel provvedimento si chiede di trasferire gli ospiti e di rendicontare ogni spesa sostenuta per arrivare alla chiusura del sistema di accoglienza.

ore 16.03 – Pace fiscale, Siri (Lega): “Ci saranno tra scaglioni, al 6, 10 e 25 per cento”. Il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Armando Siri, senatore della Lega, ha rivelato alcuni dettagli del decreto fiscale che sarà collegato alla manovra.

La pace fiscale potrebbe quindi prevedere tre scaglioni di pagamento al 6, al 10 e al 25 per cento “a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta”.

L’aliquota più bassa potrebbe essere riservata, ad esempio “ai contribuenti monoreddito con un figlio minorenne a carico”.

0re 09.45 – Manovra, Draghi: “Fiducioso su una soluzione di compromesso”. “Bisogna aspettare per dare una valutazione complessiva sulla legge di bilancio, aspettiamo di vedere la versione definitiva. Tutte le parti devono abbassare i toni, non solo l’Italia. Non è la prima volta che c’è stata una deviazione delle regole stabilite dall’Europa”: lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, interpellato sulla manovra italiana in una conferenza stampa a Bali.

“Sono fiducioso che tutte le parti trovino un compromesso”, ha aggiunto Draghi.

Il presidente della BCE ha aggiunto: “I dibattiti sulla esistenza dell’euro hanno creato danni reali con un forte aumento dello spread in coincidenza con tali dichiarazioni. Il risultato è che famiglie e imprese oggi pagano tassi di interesse più alti”

Venerdì 12 ottobre – ore 19:00 – Salvini: “Serve una compagnia di bandiera competitiva ed efficiente”. “Per l’Italia il turismo, quello culturale, commerciale e d’affari, è fondamentale. Per questo serve una compagnia di bandiera competitiva ed efficiente. Nessuna svendita, nessuno spreco come in passato, ma un serio piano di rilancio come quello preparato dal governo”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

ore 16.10 – Scontro su Alitalia, Tria: “Mef in capitale? Non ne ho parlato” – “Io penso che delle cose che fa Tesoro debba parlare il ministro dell’Economia. Io non ne ho parlato”, ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in merito all’ipotesi di un ingresso del Tesoro nel capitale di Alitalia. Qui il nostro pezzo.

ore 15:00 – Tria: “L’Italia è determinata a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/Pil”. L’Italia è determinata a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/Pil”, ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, a Bali per l’assemblea annuale del Fondo monetario internazionale, tentando di rassicurare i partner sulla stabilità dei conti pubblici italiani.

Non è mancato un nuovo richiamo dell’istituto di Washington secondo cui la manovra italiana va “in direzione opposta” rispetto ai suoi suggerimenti.

Sono giornate dense per Tria in Indonesia. Mentre a Roma i tecnici sono al lavoro per definire l’articolato del Dl Fiscale e del Ddl di Bilancio da presentare in consiglio dei Ministri, Tria si è incontrato con il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici. Si è trattato, riferiscono le fonti, di un colloquio cordiale svoltosi in “un clima sereno” e in “un’atmosfera costruttiva”, alla ricerca di una soluzione per allentare le tensioni tra Roma e Bruxelles sulla manovra.

ore 12.15 – Alitalia, Di Maio: “Aiuto da Cassa depositi e prestiti per finanziare nuovi aerei – “Quando vi parlo di lungo raggio, è evidente che dobbiamo cambiare la flotta. Dobbiamo comprare nuovi aerei o fare leasing di nuovi aerei e per questo penso che Cdp ci possa dare una mano nel finanziamento dell’operazione di acquisto o leasing di nuovi aerei che sono il core di questa azienda insieme ai dipendenti”, ha commentato il ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con i sindacati su Alitalia.

“Vediamo quale sarà la composizione dell’equity adesso”, ha spiegato Di Maio, che spiega che, oltre a quello della presenza di Cassa depositi e prestiti, ci sono altri due auspici: “Il primo è che ci sia direttamente, con una parte del prestito ponte il governo; il secondo è Ferrovie dello Stato, con una partnership sicuramente strategica ma anche, è auspicabile, finanziaria”.

ore 09.20 – Titoli di Stato: spread Btp/Bund sopra 300 punti – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi arriva a 301 punti, dopo aver toccato i 298 nelle prime contrattazioni e contro i 305 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale frena al 3,536 per cento dal 3,582 per cento della chiusura di ieri. Pesano i timori sul bilancio in deficit dell’Italia e il suo scontro con l’Ue.

ore 09.15 – Manovra,Thomsen (Fmi): “Italia in direzione opposta ai suggerimenti del Fondo” – La manovra del governo italiano “va in direzione opposta ai suggerimenti del Fondo monetario internazionale. Credo seriamente che per diverso tempo in Italia non sia stato seguito un consolidamento fiscale e questo ha comportato una crescita al di sotto del potenziale. Tuttavia, la crescita è ancora buona e non è tempo per allentare le politiche fiscali”. Questo il commento di Poul Thomsen, direttore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale.

Secondo Thomsen, alcuni paesi, tra cui l’Italia, hanno “margini di bilancio limitati. Siamo d’accordo con la commissione che l’Italia debba rispettare le regole e la reazione dei mercati di questi giorni e’ indicativa di quanto detto finora”.

Manovra, Tria: “Italia determinata a ridurre deficit/Pil” – “L’Italia è determinata a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/Pil”, ha assicurato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel corso dell’incontro a Bali con il segretario al Tesoro statunitense, Steven Mnuchin, a margine dei lavori delle assemblee annuali di Fondo monetario internazionale e di Banca mondiale.

Tria “ha illustrato lo spirito e i contenuti della manovra di bilancio per il 2019, mirata al rafforzamento della crescita economica italiana”, si legge in una nota del Tesoro.

Giovedì 11 ottobre – ore 18: 55. La Camera ha approvato la nota di aggiornamento al Def. L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza alla Nota di aggiornamento del Def con 331 voti favorevoli e 191 voti contrari.

0re 18:01 – La Borsa di Milano chiude in netto calo. Piazza Affari chiude in netto calo, con il Ftse Mib che perde un ulteriore 1,84 per cento, con una discesa sul finale.

A pesare sul listino milanese sono le tensioni attorno alla manovra e ai conti pubblici, ma anche il calo del greggio che pesa sui petroliferi e l’andamento negativo di Wall Street, su cui pesano le tensioni Usa-Cina e lo scontro fra il presidente Donald Trump e la Fed.

ore 18.00 – Salvini: “L’introduzione della ‘quota 100’ avverrà all’inizio del 2019”. L’introduzione della cosiddetta ‘quota 100′ avverrà “il prima possibile, all’inizio del 2019”, ha precisato il vice premier leghista Matteo Salvini, in merito ai progetti governativi di revisione della legge Fornero sulle pensioni.

“I tecnici stanno lavorando, perchè gli aventi diritto saranno, per fortuna, tanti”, ha detto all’Agi. “I tempi sono ancora in via di definizione ma non sarà certo aprile”.

ore 17.40 – Il Senato approva la nota di aggiornamento al Def. Il Senato ha dato il via libera alla risoluzione sulla relazione, che accompagna la nota di aggiornamento al Def, con cui si autorizza il governo allo scostamento dagli obiettivi di deficit programmati e al rinvio del pareggio di bilancio dopo il 2021.

I voti a favore sono stati 165, i contrari 107. Cinque gli astenuti.

ore 17.00 – Mattarella: “La Costituzione garantisce l’unità della società”. Le autorità indipendenti prescindono dalle scelte politiche “a garanzia di tutti”, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando oggi al Quirinale alcune scuole secondarie di secondo grado.

“La nostra Costituzione consente di superare difficoltà e di garantire l’unità della società anche perchè ha creato un sistema in cui nessuno, da solo, può avere troppo potere”.

“C’è un sistema che si articola nella divisione dei poteri, nella previsione di autorità indipendenti, autorità che non sono dipendenti dagli organi politici ma che, dovendo governare aspetti tecnici, li governano prescindendo dalle scelte politiche, a garanzia di tutti. C’è un sistema complesso di pesi e contrappesi, come insegna la nostra Costituzione”.

ore 16.15 – Caso Cucchi, Salvini: “Sorella e parenti sono i benvenuti al Viminale” – “Caso Cucchi, sorella e parenti sono i benvenuti al Viminale. Eventuali reati o errori di pochissimi uomini in divisa devono essere puniti con la massima severità, ma questo non può mettere in discussione la professionalità e l’eroismo quotidiano di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi delle forze dell’ordine”. Queste le parole del vicepremier, Matteo Salvini, in risposta alla sorella di Stefano Cucchi, che ha detto di aspettare “le scuse del ministro dell’Interno”.

ore 16.10 – Caso Cucchi, Trenta: “Inaccettabile, colpevoli pagheranno” – “Chi si è macchiato di questo reato pagherà, ve lo assicuro. Lo voglio io, lo vuole questo governo e lo vuole tutta l’Arma dei carabinieri, che merita rispetto. Quanto accaduto a Stefano Cucchi era inaccettabile allora e lo è ancora di più oggi, che sono emersi nuovi elementi scioccanti. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e definisca le singole responsabilità”, ha scritto il ministro della Difesa Trenta sul suo profilo Facebook.

“Ho la massima fiducia verso il Comando generale (dei carabinieri, ndr) e sono vicino alla famiglia di Stefano, ai suoi amici e ai suoi cari. Abbraccio tutti con grandissimo affetto in questo momento”.

ore 15.15 – Moscovici: “Sono neutrale, ma non sto con l’estrema destra” – “Dobbiamo distinguere il nostro ruolo di politici dal nostro lavoro in comune: come politico non sono d’accordo con il signor Salvini, che sta con Le Pen e in quanto francese io mi batto contro Le Pen e contro l’estrema destra. Ma in quanto commissario ho il dovere di essere neutrale e di agire secondo le regole”. Queste le parole del commissario Ue, Pierre Moscovici, in risposta a Matteo Salvini secondo cui i burocrati di Bruxelles sono il vero nemico dell’Unione.

ore 13.05 – Conte è arrivato in Etiopia – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato all’aeroporto di Addis Abeba, in Etiopia. Il premier è stato accolto dal capo del governo, Abiy Amhed, con cui avrà un colloquio nel primo pomeriggio. Si tratta della prima visita nel paese africano di un capo di governo occidentale dalla firma della pace con l’Eritrea.

ore 12.40 – Moscovici: “Le regole non sono fatte da burocrati, ma dai governi” – “Le regole europee non sono fatte da burocrati o da pazzi ma da tutti i governi, anche nell’interesse dell’Italia, e hanno dimostrato di essere solide e hanno generato la ripresa economica. Tali regole hanno fatto aumentare in media il Pil dell’Eurozona al 2 per cento, scendere il deficit all’1 per cento, diminuire il debito da circa il 92 per cento a circa l’84 per cento e stanno creando posti di lavoro come mai in passato. Questa non è austerity ma il sentiero della flessibilità, che l’Italia ha utilizzato, e ha creato anche nel vostro Paese occupazione e consolidato la crescita”. Queste le parole del commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici.

ore 12.25 – Commissione Ue: “Situazione dell’Italia sui mercati è molto fragile” – “La situazione dell’Italia sui mercati è diventata molto fragile. Nessuno vuole nuove turbolenze economiche o una nuova instabilità sui mercati perché sarebbe molto negativa per i cittadini italiani e per altri paesi che soffrirebbero dal rischio contagio”, ha detto il vicepresidente della Commissione, Jyrki Katainen.

ore 11.30 – Salvini: “Boeri si dimetta e si presenti a elezioni” – “Da italiano invito il dottor Boeri, che anche oggi difende la sua amata legge Fornero, a dimettersi dalla presidenza dell’Inps e a presentarsi alle prossime elezioni chiedendo il voto per mandare la gente in pensione a 80 anni. Più alcuni professoroni mi chiedono di non toccare la legge Fornero, più mi convinco che il diritto alla pensione per centinaia di migliaia di italiani (che significa diritto al lavoro per centinaia di migliaia di giovani) sia uno dei meriti più grandi di questo governo”. Queste le parole del ministro Salvini, che commenta gli avvertimenti lanciati poco prima dal presidente dell’Inps sugli effetti della riforma delle pensioni.

ore 10.00 – Pensioni, Boeri: “La quota 100 penalizza donne e giovani” – “La quota 100 porta ad un aumento di 100 miliardi del debito pensionistico”, ha dichiarato il presidente dell’Inps Tito Boeri, nell’audizione alla Commissione Lavoro della Camera.

“Uscite consentite con un minimo di 38 anni di contributi e 62 di età oppure abolendo l’indicizzazione alla speranza di vita dei requisiti contributivi minimi per la pensione anticipata (a tutte le età) portano ad un incremento nell’ordine di 100 miliardi del debito pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future e, già nel 2021 a un incremento ulteriore (oltre la famosa gobba) di circa un punto di pil della spesa pensionistica”.

“Il ripristino di quota 100 premia gli uomini e i dipendenti pubblici, ma penalizza le donne e i giovani. La riforma voluta dal governo porterà ad avvantaggiare soprattutto gli uomini, con redditi medio alti e i lavoratori del settore pubblico”.

ore 09.00 – Piazza Affari apre in rosso: spread a 300 punti – Nelle prime contrattazioni lo spread risale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,541 per cento. Pesano i timori sul bilancio in deficit dell’Italia e il suo scontro con Bruxelles. Ieri Fitch ha avvertito l’Italia: “Nuovi obiettivi deficit comportano rischi fiscali”. Apertura in netto calo per Piazza Affari: l’indice ftse Mib che cede l’1,48 per cento a quota 19.425. All Share -1,5 per cento (qui gli aggiornamenti sullo spread)

ore 7.30 – Fmi: “L’Italia rispetti le regole Ue” – “La nostra posizione sull’Italia è abbastanza nota: di sicuro sosteniamo il consolidamento fiscale che deve essere d’aiuto alla crescita e di sicuro consideriamo che i membri dell’Ue rispettino le regole alle quali si sono impegnati”. Queste le parole del direttore generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, rispondendo in conferenza stampa a una domanda se fosse preoccupata circa un possibile “contagio” in Ue a causa della legge di Bilancio italiana.

Mercoledì 10 ottobre – ore 18.45 – Zingaretti contro Renzi: “Non credibile, lo dicono gli italiani”. Nicola Zingaretti, governatore della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Partito democratico, risponde l’ex segretario dem Matteo Renzi, che lo aveva accusato di essere “troppo ambiguo” rispetto a una possibile alleanza con il Movimento Cinque Stelle.

“Il problema è la credibilità, che è data dalla storia personale e da come ci si è comportati in questi ultimi anni”, ha detto Zingaretti. “Non lo dico io, ma i cittadini della Repubblica italiana. Al netto delle elezioni europee tutte le elezioni hanno visto il Pd perdere voti”.