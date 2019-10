Stasera in tv 9 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 9 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 9 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il diritto di contare

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv il film Il diritto di contare, del 2016, con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons.

Trama: Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson sono tre donne afro-americane. Lavorano alla Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato uomini come l’astronauta John Glenn in orbita. Il loro operato, basato sull’elaborazione di importanti dati matematici, ha contribuito a ridare nuova fiducia alla nazione, ridefinire la corsa nello spazio e stupire il mondo. Da visionarie quali sono, hanno avuto la meglio sugli stereotipi di genere e razza, divenendo fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

Ecco il trailer del film:

Le migliori frasi del film Il diritto di contare

La vera storia di Katherine Johnson

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone 3

Questa sera su Rai 2 arriva in prima tv la seconda puntata di Rocco Schiavone 3, la fiction con protagonista Marco Giallini.

Trama: Schiavone deve indagare sulla morte del ragionier Iatta, ritrovato dietro un’edicola del mercato rionale. Costa, inoltre, gli comunica l’esistenza di un ladro all’interno della Questura.

Il cast di Rocco Schiavone 3

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Storie Minime

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 arriva una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma dedicato alle persone scomparse nel nostro paese, condotto da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 stasera va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro paese. Conduce Mario Giordano.

Trama:

STASERA IN TV 9 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Amici Celebrities

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Amici Celebrities, spostato dal sabato sera al mercoledì e con una nuova conduttrice: a Maria De Filippi, infatti, subentra Michelle Hunziker.

GUIDA TV 9 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Killer Elite

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Killer Elite, datato 2011, con Clive Owen, Jason Statham, Robert De Niro, Yvonne Strahovski, Grant Bowler, Dominic Purcell.

Trama: Alcuni membri delle forze speciali britanniche muoiono in incidenti apparentemente fortuiti in Oman ma in realtà causati da un commando di spietati assassini mercenari, i Feather Men, con a capo il sanguinario Danny. Il governo inglese, per evitare che seguano altri omicidi, mette in piedi un gruppo speciale di agenti vigilanti, di cui fa parte anche Spike, che prima di ritirarsi in pensione ha il compito di proteggere i membri superstiti – come il suo ex mentore Hunter prigioniero del sultano dell’Oman – e di scovare chi si nasconde dietro i delitti.

PROGRAMMI TV 9 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 parte il nuovo programma ambientalista condotto da Licia Colò, Eden – Un pianeta da salvare. “Come Greta, dobbiamo essere convinti di poter cambiare il mondo”, afferma la conduttrice. Nel suo programma, si parlerà di temi green come i cambiamenti climatici, l’inquinamento e la carenza d’acqua, attraverso viaggi in vari luoghi del pianeta.



PROGRAMMI TV 9 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Barcellona

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 26 Prima TV

21:30 – Inferno

Su Tv8 questa sera va in onda il film Inferno, terzo capitolo della saga basata sui romanzi di Dan Brown partita con “Il Codice Da Vinci” e proseguita con “Angeli e Demoni”, con Tom Hanks e Felicity Jones.

Trama: Il professor Robert Langdon si risveglia in un ospedale fiorentino in stato di amnesia. Di conseguenza, è costretto a fare coppia con la dottoressa Sienna Brooks per tentare di recuperare la memoria. Insieme si ritroveranno a prevenire le azioni di un folle che ha intenzione di scatenare una piaga strettamente connessa con l’Inferno di Dante Alighieri.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – November Criminals

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 1994 Ep. 3 Prima TV

22:05 – 1994 Ep. 4 Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera sono in programma altri due nuovi episodi, in prima tv, di 1994, la serie dedicata agli anni immediatamente post-Tangentopoli, con Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 9 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:30 – Golf: Italian Open

21:30 – LEN Champions League: Marsiglia – Pro Recco

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta la partita di Champions League di pallanuoto maschile tra Marsiglia e Pro Recco.

SKY UNO

19:15 – X Factor 2019 Bootcamp. 2a parte

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Franciacorta

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica una puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti, con tappa in Franciacorta.

