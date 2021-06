Stasera in tv 25 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 25 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 25 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Separati ma non troppo

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Separati ma non troppo.

Trama: Il matrimonio di Yvan e Delphine, sposati da 15 anni e con due figli, è in crisi e i due si separano. Tuttavia, per motivi economici, l’uomo, procuratore calcistico in difficoltà, è costretto a tornare – a casa. Yvan, infatti, è detentore del 20% dell’abitazione in cui vivono la ex moglie e i figli, e va ad occupare lo spazio dell’appartamento esattamente corrispondente alla sua quota di proprietà. La nuova e forzata convivenza riserverà ai due molte sorprese…Il matrimonio di Yvan e Delphine, sposati da 15 anni e con due figli, è in crisi e i due si separano. Tuttavia, per motivi economici, l’uomo, procuratore calcistico in difficoltà, è costretto a tornare – a casa. Yvan, infatti, è detentore del 20% dell’abitazione in cui vivono la ex moglie e i figli, e va ad occupare lo spazio dell’appartamento esattamente corrispondente alla sua quota di proprietà. La nuova e forzata convivenza riserverà ai due molte sorprese…

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Frammenti di memoria

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Frammenti di memoria.

Trama: Michelle Miller è sonnambula. Lei e suo marito Dan stanno cercando di avere il loro primo figlio. Una notte, durante una crisi, Michelle finisce nel letto del suo vicino di casa Luke.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Atlantic Crossing

Questa sera su Rai 3 va in onda la miniserie Atlantic Crossing.

Trama: La Seconda guerra mondiale è nelle fasi iniziali. I paesi scandinavi sono neutrali, ma Hitler, a sorpresa, invade prima la Danimarca e poi la Norvegia. La famiglia reale riesce a fuggire in tempo, ma il treno viene attaccato da una squadriglia tedesca. Olav e Martha si dividono. La principessa si reca in Svezia, qui suo zio, Re Gustavo, comunica a Martha che deve tornare in Norvegia, dove sarà nominata reggente fino alla maggiore età del figlio Harald.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – LE STORIE DI QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto grado.

STASERA IN TV 25 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Masantonio Sezione scomparsi

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione la nuova serie Masantonio Sezione scomparsi.

Trama: Ogni anno, nel mondo, migliaia di persone scompaiono senza lasciare traccia. Chi sono questi fantasmi? Dove sono andati? Elio Masantonio sembra avere un metodo infallibile per rispondere a queste domande. Incaricato dal Prefetto De Pra’, Elio inizia ad investigare su alcuni casi irrisolti insieme all’agente Sandro Riva. Il primo riguarda la scomparsa di Chiara Onofri, una volontaria che sembrerebbe essere scappata in Africa. Ma se la verità fosse un’altra? Mentre Sandro Riva continua le sue indagini personali su Masantonio, la ricerca degli scomparsi prosegue con un nuovo caso da risolvere. Un negoziante Michele Vespri (Antonio Ornano), finito in galera per aver ucciso il suo rapinatore, scompare poco dopo aver scontato la sua pena. Suicidio? Omicidio? Chi è la vittima e chi il carnefice in questa storia? Masantonio sembrerebbe avere un pensiero tutto suo a riguardo. Intanto, il passato torna a bussare alla sua porta.

GUIDA TV 25 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – X-Men: L’inizio

Questa sera su Italia 1 va in onda il film X-Men: L’inizio.

Trama: Charles e Erik hanno scoperto giovanissimi di avere dei poteri sovrannaturali che gli permettono di mutare e acquisire forze straordinarie, usate da loro con finalità differenti. Entrambi, insieme ad altri mutanti, vengono chiamati a lavorare insieme per la CIA e durante la crisi missilistica di Cuba, sospinta dal terribile Shaw, proveranno a fermare la minaccia di una guerra nucleare. Ma le loro strade saranno destinate a dividersi.

PROGRAMMI 25 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Gandhi

Questa sera su La7 va in onda il film Gandhi.

Trama: Film che racconta la storia di Mahatma Gandhi. Diretto da Richard Attenborough vincitore di 8 Oscar tra cui quello di miglior film.

PROGRAMMI TV 25 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio di Italia’s Got Talent.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – Appunti di un venditore di donne

Trama: Il film ritrae le atmosfere cupe e fumose della Milano da bere, dove Vallanzasca comanda la mala, nei giorni bui del rapimento dell’onorevole Aldo Moro. Una mattina, all’uscita dall’Ascot Club dove ha trascorso la notte, tra giochi d’azzardo e sostanze stupefacenti, Bravo, il venditore di donne incontra Carla…

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – The Royals

Su Sky Uno questa sera è in programma il documentario The Royals.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI