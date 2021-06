Stasera in tv 22 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 22 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 22 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Repubblica Ceca-Inghilterra

Questa sera su Rai 1 in diretta la partita degli Europei Repubblica Ceca-Inghilterra.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – I casi della giovane Miss Fisher – Il ritorno della morte

Questa sera su Rai 2 in prima visione la serie I casi della giovane Miss Fisher. Durante uno spettacolo televisivo muoiono due giovani ed il primo indiziato sembra essere un ex ragazzo di Peregrine. Le indagini portano allo scoperto segreti e vecchi rancori.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda il talk di Bianca Berlinguer, Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – Se mi lasci non vale

Su Rete 4 il film Se mi lasci non vale. Vincenzo e Paolo sono stati appena lasciati dalle rispettive compagne. Una sera si incontrano in un locale e si scoprono accomunati dallo stesso triste destino. Decidono, così, di escogitare un piano per vendicarsi, l’unico modo, secondo loro, per poter voltare pagina: scambiatisi le compagne, vogliono farle innamorare per poi lasciarle…

STASERA IN TV 22 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30 – Striscia la notizia

21:20 – New Amsterdam stagione 3

Questa sera su Canale 5 va in onda una puntata della terza stagione di New Amsterdam. Max deve convincere una paziente nativa americana ad accettare una flebo che potrebbe salvarle la vita, ma in cambio lei chiede di cambiare nome al New Amsterdam, simbolo dello sterminio dei suoi antenati a opera degli Olandesi. La dottoressa Lució decide per una riorganizzazione dei reparti che prevede una forte penalizzazione per Oncologia, ma Helen non ci sta. Un paziente con problemi polmonari mette a dura prova le abilità diagnostiche di Lauren e Floyd, che grazie a lui scoprono l’esistenza del poliamore.

GUIDA TV 22 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL SUONO DEL SILENZIO

21:20 – Hunger Games

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Hunger Games.

Trama: Ogni anno, come punizione a un tentativo di rivolta della popolazione, il presidente (Donald Sutherland) e il governo di Panem, paese post apocalittico diviso in dodici Distretti e sorto sul territorio del Nord America, sorteggiano un ragazzo e una ragazza da ognuno dei Distretti per partecipare agli Hunger Games, reality che si svolge attraverso una serie di prove fisiche e combattimenti all’ultimo sangue terminanti con il trionfo di un solo vincitore. Tra i concorrenti dell’ultima edizione, dallo stesso Distretto arrivano la 16enne Katniss (Jennifer Lawrence), offertasi volontaria per salvare la vita della sorella minore e istruita a combattere dall’ex vincitore e alcolizzato Haymitch (Woody Harrelson), e il giovane Peeta (Josh Hutcherson), da sempre invaghito della ragazza.

PROGRAMMI 22 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – The Royals Revealed

Questa sera su La7 va in onda il documentario The Royals Revealed. Il valore di una famiglia. Matrimoni reali: ieri e oggi, Camilla e Diana – Docu-Serie di Ben Cole.

PROGRAMMI TV 22 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Un amore di testimone

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un amore di testimone.

Trama: Ricco e affascinante playboy scopre di essere innamorato della sua migliore amica quando questa parte da sola per un lungo viaggio in europa. Peccato che al suo ritorno la ragazza sarà fidanzata con uno scozzese.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:30 – Nome in codice: Broken Arrow

Questa sera sul Nove va in onda il film Nome in codice: Broken Arrow.

Trama: Vic e Riley sono due amici, legati anche dal lavoro. Sono infatti esperti piloti militari ed è stata loro assegnata una missione delicata: devono collaudare il bombardiere B3 Stealth, un nuovo mezzo dell’aviazione con due testate nucleari. Ma qualcuno ha tradito, e viene perso il missile chiamato “Broken Arrow”. Vic e Riley sono coinvolti in un ricatto, ma…

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Skyfire

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Skyfire. Jack Harris, noto uomo d’affari, apre un nuovo lussuoso resort sull’isola di Tianhuo, uno splendido paradiso tropicale il cui panorama è segnato da un vulcano addormentato da tempo. La bellezza del posto attira sin da subito i turisti, ignari del pericolo a cui andranno incontro quando il vulcano si risveglierà.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – The Royals – Vizi e virtù a corte

Su Sky Uno questa sera è in programma il documentario The Royals.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENE, CLICCA QUI