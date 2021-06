Stasera in tv 23 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Euro 2020 Portogallo – Francia

23:10 – TG1 Sera

Questa sera su Rai 1 in diretta la partita degli Europei Portogallo-Francia.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 – 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Ricetta per un inganno

Questa sera su Rai 2 in prima visione il film Ricetta per un inganno.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – ZONA BIANCA

Su Rete 4 il talk Zona bianca.

STASERA IN TV 23 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI

21:21 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni.

GUIDA TV 23 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FUMO SOSPETTO

21:20 – IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Il ricco, il povero e il maggiordomo

Trama: In un alto grattacielo di Milano, nella zona di Porta Nuova, si trova l’ufficio di Giacomo, un ricco e spregiudicato finanziere che vive di agi e ricchezze. Al suo servizio lavora il fidato maggiordomo Giovanni, appassionato di arti marziali e di filosofia giapponese che, a insaputa del padrone, ha una liason con la caliente cameriera sudamericana Dolores. Aldo, invece, è un venditore abusivo nel mercato rionale, che vive con la burbera e combattiva madre e che nel tempo libero allena una squadra di calcio formata in maggioranza da bambini extracomunitari. Durante una rocambolesca fuga dai vigili urbani, Aldo è investito da Giovanni e Giacomo, che come risarcimento gli propone un lavoro nella sua villa. Oltre allo scompiglio portato dal “povero”, Giacomo vede il suo impero andare incontro a un inaspettato tracollo finanziario. Costretto a trovare una sistemazione temporanea, il ricco si trasferisce insieme al maggiordomo in casa di Aldo, prima di sperare nella riuscita di un nuovo progetto.

PROGRAMMI 23 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – La guerra dei mondi

Questa sera su La7 va in onda il programma di Andrea Purgatori, Atlantide

PROGRAMMI TV 23 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:20 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

21:35 – Name That Tune – Indovina la canzone

Su Tv8 questa sera va in onda Name That Tune – Indovina la canzone.

NOVE

20:15 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – Accordi & disaccordi

Questa sera sul Nove va in onda Accordi & disaccordi

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:00 – Miss Sloane – Giochi di potere

21:15 – Houdini – L’ultimo mago

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Houdini – L’ultimo mago.

Trama: Quando il famoso artista delle fughe impossibili, Harry Houdini, approda ad Edimburgo ed offre un premio di 10,000 dollari a chiunque possa metterlo in contatto con la madre dall’oltretomba, una bella ma insidiosa sensitiva, spalleggiata dalla giovane figlia, sua complice, accoglie la sfida. Il tempo che trascorre con questa donna misteriosa fa sì che Houdini resti stregato dal suo fascino, e ciò che agli inizi è solo una simpatia diventa un rapporto complicato e pericoloso.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 3

21:15 – Matrimonio a prima vista Australia

Su Sky Uno questa sera è in programma Matrimonio a prima vista Australia.

