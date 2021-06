Stasera in tv 21 giugno 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 giugno 2021? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 21 giugno 2021? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky. Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 21 giugno 2021:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Euro 2020 – Finlandia-Belgio

23:10 – TG1 Sera

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita di Euro 2020 Finlandia-Belgio.

RAI 2

20:30 – Tg2 TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five 0

Questa sera su Rai 2 va in onda la fiction Hawaii Five 0

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma d’inchiesta, Report.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarta Repubblica.

STASERA IN TV 21 GIUGNO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – MR WRONG

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima visione la soap opera Mr Wrong – Lezioni d’amore.

GUIDA TV 21 GIUGNO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GHIACCIATO

21:20 – La furia dei Titani

Questa sera su Italia 1 va in onda il film La furia dei Titani.

Trama: Una decina d’anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si è ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull’Olimpo, invece, la battaglia tra le divinità e i Titani sta attraversando una fase molto delicata: gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione umana e di ciò ne ha beneficiato Kronos, il terribile capo dei Titani, costretti a vivere nei cupi meandri del monte Tartaro, e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos e, per evitare che riescano nella loro impresa, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l’aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un’insidiosa missione sottoterra.

PROGRAMMI 21 GIUGNO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Un colpo perfetto

Questa sera su La7 va in onda il film Un colpo perfetto.

PROGRAMMI TV 21 GIUGNO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Gomorra

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio di Gomorra.

NOVE

20:10 – Deal With It – Stai al gioco

21:35 – La mia vita è uno zoo

Questa sera sul Nove va in onda il film La mia vita è uno zoo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – Alfredino

Trama: La storia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Master Pasticcere di Francia

Su Sky Uno questa sera è in programma una puntata di Master Pasticcere di Francia.

