Stasera in tv 2 luglio 2021, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Italia-Belgio

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita degli Europei Italia-Belgio.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Fascino e morte a Hollywood

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Fascino e morte a Hollywood.

Trama: Dopo aver salvato il piccolo Jack di 10 anni da un tentato rapimento, Casey viene assunta dal padre, Sam Austin, famoso attore, come insegnante privata, ma viene presa di mira da uno stalker dell’uomo.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Beata ignoranza

Questa sera su Rai 3 va in onda il film con Marco Giallini e Alessandro Gassmann Beata Ignoranza.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – LE STORIE DI QUARTO GRADO

Su Rete 4 torna l’approfondimento di Quarto grado.

STASERA IN TV 2 LUGLIO 2021: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – Adaline

Questa sera su Canale 5 va in onda il film Adaline – L’eterna giovinezza.

Trama: Adeline, una giovane donna nata a cavallo del XX secolo, cessa misteriosamente di invecchiare in seguito a un incidente avvenuto in una gelida notte. Mentre custodisce gelosamente il suo segreto, Adeline intraprende una serie di incredibili avventure lungo tutto il corso del Novecento prima che, dopo anni di vita solitaria, trovi l’amore e il coraggio, necessari a vivere a pieno.

GUIDA TV 2 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:20 – Una ragazza e il suo sogno

Questa sera su Italia 1 va in onda il film Una ragazza e il suo sogno.

Trama: La diciannovenne Daphne, uno spirito libero, va in Inghilterra in cerca del padre, un politico aristocratico. Una volta trovato si metterà d’impegno per riuscire a piacere a lui e alla sua famiglia.

PROGRAMMI 2 LUGLIO 2021: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Mangia, prega, ama

Questa sera su La7 va in onda il film Mangia, prega, ama.

Trama: Una scrittrice di successo entra in crisi, rompe il matrimonio per sfuggire alla depressione e decide di prendersi un anno sabbatico per favorire un cambiamento radicale. Si ritroverà proiettata in un viaggio intorno al mondo, con tappe in Italia, India e Indonesia: tre luoghi che corrispondono, simbolicamente, alle tre azioni che compongono il titolo.

PROGRAMMI TV 2 LUGLIO 2021: TV8

Cosa fanno su Tv8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv8 questa sera va in onda il meglio di Italia’s Got Talent.

NOVE

20:25 – Deal With It – Stai al gioco

21:25 – Fratelli di Crozza

Questa sera sul Nove va in onda I migliori Fratelli di Crozza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – E venne il giorno

Trama: Improvvisamente negli Stati Uniti le persone cadono in uno stato confusionale e poi si tolgono la vita. All’inizio si comincia a pensare a un attacco con sostanze biochimiche, ma poi questa ipotesi verrà scartata.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – The Royals

Su Sky Uno questa sera è in programma il documentario The Royals.

